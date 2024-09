Stars Prinz William: Er schreibt Intro zu Biografie

Bang Showbiz | 19.09.2024, 16:00 Uhr

Prinz William hat das Vorwort zu einem Buch von der Witwe des verstorbenen Rob Burrow geschrieben.

Der Prinz von Wales hat seine Unterstützung für Lindsey Burrows Buch über ihr Leben mit dem Rugby-League-Star angeboten, der im Juni im Alter von nur 41 Jahren starb, fünf Jahre nachdem bei ihm die Motoneuronenkrankheit (MND) diagnostiziert worden war. William hat nun die Einleitung zu ‚Take Care: A Memoir of Love, Family + Never Giving Up‘ geschrieben, das im kommenden Februar veröffentlicht werden soll.

Lindsey teilte ein Foto des Buchcovers auf X und betitelte ihren Beitrag: „‚Take Care‘ wird am 27. Februar 2025 veröffentlicht und ich freue mich, das Cover mit euch teilen zu können. Ich fühle mich geehrt, sagen zu können, dass das Buch ein Vorwort enthält, das von Seiner Königlichen Hoheit Prinz William verfasst wurde. ‚Take Care‘ ist eine Erinnerung an Liebe, Familie und daran, niemals aufzugeben. Ich möchte nicht nur unsere Familiengeschichte erzählen, sondern auch die Arbeit hervorheben, die so viele Pflegekräfte in Großbritannien leisten, in der Hoffnung, dass sie den Lesern und Familien Hoffnung gibt, Herausforderungen in ihrem eigenen Leben zu meistern. Sie können das Buch jetzt vorbestellen.“

Der X-Account von William und seiner Frau Catherine, Prinzessin von Wales, gab als Reaktion auf die Nachricht einen seltenen Kommentar ab und postete ein blaues Herz-Emoji. Nach dem Tod des Spielers der Leeds Rhinos zollte William Rob persönlich Tribut und bezeichnete ihn als „Legende“ des Spiels. Der Prinz schrieb in der Instagram-Story des Paares: „Rob Burrow, eine Legende der Rugby League, hatte ein riesiges Herz. Er lehrte uns: ‚In einer Welt voller Widrigkeiten müssen wir es wagen zu träumen.‘ Catherine und ich senden unsere Liebe an Lindsey, Jackson, Maya und Macy.“ Die Nachricht war mit dem Anfangsbuchstaben „W“ unterschrieben, wie es für persönliche Nachrichten des Prinzen typisch ist.