Stars Prinz William: Er will ein „Störenfried“ für wichtige Themen sein

Prince William - South Africa - 2024 - Aaron Chown - Pool - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2024, 14:00 Uhr

Prinz William will ein „Störenfried“ im Kampf gegen die Obdachlosigkeit sein.

Der Prinz von Wales besuchte am Mittwoch (20. November) die Stadt Newport im Süden von Wales im Rahmen seiner Homewards-Initiative, die darauf abzielt, die Obdachlosigkeit bis 2028 in sechs Pilotgebieten zu beenden. Der Prinz von Wales forderte bei dem Termin Wirtschaftsführer und Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen auf, die „Fesseln“ ihrer Erfahrungen abzuwerfen und nach anderen Ansätzen zu suchen.

Prinz William wird von der Zeitung ‚Daily Telegraph‘ mit den Worten zitiert: „Ich sage das nicht, um Sie herabzusetzen. Aber es gibt einem die Freiheit, anders zu denken und neue Dinge auszuprobieren. Ich kann hier der kleine Störfaktor sein und Ihnen allen sagen, dass Sie ganz anders denken sollten, über den Tellerrand hinaus, denn das ist einzigartig, was Sie tun. Lasst uns wirklich ehrgeizig sein und den Papierkram einfach in die Luft werfen und sehen, wie er landet.“

Während seiner Reise besuchte der 42-jährige Royal, der mit seiner Frau Catherine, Prinzessin von Wales, drei Kinder hat, auch den Nelson Trust und lobte eine Frau namens Rebecca, die erzählte, wie sie ihr Leben nach dem Verlust ihres Vaters und Partners verändert habe. Die 32-jährige Pflegehelferin erklärte, dass sie in einer Pflegefamilie war und im Alter von nur 16 Jahren auf der Straße lebte, bevor sie nach dem Tod ihres Vaters und ihres Partners versuchte, sich das Leben zu nehmen. William merkte an, dass sie in so jungen Jahren mehr durchgemacht habe als die meisten Menschen „in ihrem ganzen Leben“. Rebecca lebt jetzt in einem Sozialhaus in einer „kaputten Wohnsiedlung“, konzentriert sich aber darauf, ihre beiden Töchter großzuziehen und „ohne Geld glücklich zu sein“, sowie in der Hoffnung, anderen „verlorenen Teenagern“ helfen zu können. William sagte ihr, sie solle „so stolz“ auf alles sein, was sie erreicht hat: „Du wirkst wie eine Naturgewalt, Rebecca. Wir brauchen mehr Rebeccas in der Welt. Du hast mehr Dinge durchgemacht, als die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben durchmachen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf der anderen Seite so herausgekommen wäre wie du.“