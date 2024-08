Nach der Sommerpause Prinz William geht wieder an die Arbeit – das ist sein erster Termin

SpotOn News | 23.08.2024, 21:10 Uhr

Die Zeiten des Faulenzens sind für Prinz William spätestens am 5. September vorbei. Dann ist der jährliche Sommerurlaub zu Ende. Sein erster Termin wird den Thronfolger in eine Galerie in London führen.

Prinz William (42) wird bald wieder an die Arbeit zurück gehen. Wie aus dem Kalender der Royal Family hervorgeht, wird der Thronfolger am 5. September die Saatchi Galerie in London besuchen. Die Ausstellung der Homewards-Initiative mit dem Titel "Homelessness: Reframed" beleuchtet das Thema Obdachlosigkeit in Großbritannien und erzählt die Geschichten von Betroffenen, auch durch ihre eigene Kunst.

"Homewards" ist laut "People"ein Fünfjahresprojekt, das auch von Prinz Williams Stiftung The Royal Foundation unterstützt wird und Menschen ohne Wohnraum helfen will. Die Ausstellung soll positive Geschichten beleuchten, "das Verständnis der Nation für Obdachlosigkeit verbessern und Optimismus wecken, dass sie beendet werden kann", heißt es auf der Website von Homewards.

Werke von Betroffenen, Kindern und berühmten Künstlern

Bei seinem Besuch soll Prinz William auf von Obdachlosigkeit betroffene Künstler treffen sowie auf Menschen, deren Lebenserfahrungen einige der Werke inspiriert haben. Zudem wird er Kinder und Jugendliche treffen, die mit einem Workshop zu dem Thema ebenfalls kreativ geworden sind. Teil der Ausstellung werden auch Arbeiten von berühmten Künstlern wie Marc Quinn (60), Philip Colbert oder Rankin (58) sein, der in Deutschland besonders als Heidi Klums (51) Haus- und Hoffotograf bei "Germany's Next Topmodel" bekannt ist. Die Ausstellung ist noch bis zum 20. September geöffnet.

Die Veranstaltung wird Prinz Williams erster öffentlicher Auftritt seit dem Besuch des UEFA-Spiels England gegen Spanien am 14. Juli in Berlin sein, das er mit seinem Sohn Prinz George (11) gesehen hat. Aktuell befindet er sich mit Prinzessin Kate (42) und den Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) im Urlaub auf Schloss Balmoral in Schottland.