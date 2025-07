Stars König Charles erinnert an Terroranschläge vom 7. Juli in London vor 20 Jahren

King Charles - Windsor Castle Easter Sunday 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2025, 14:00 Uhr

König Charles hat den „außergewöhnlichen Mut und das Mitgefühl“ gewürdigt, das nach den Terroranschlägen vom 7. Juli gezeigt wurde.

Der 76-jährige Monarch gedachte den 52 Menschen, die bei den Bombenanschlägen auf drei U-Bahn-Züge und einen Bus in London im Jahr 2005 ums Leben kamen, sowie den 700 Verletzten. Er betonte, dass der Jahrestag am Montag auch die „selbstlose Tapferkeit“ vieler ehren solle, die in den ersten Momenten alles taten, um zu helfen.

In einer Erklärung des Königs sagte er: „Heute, anlässlich des 20. Jahrestages der tragischen Ereignisse vom 7. Juli 2005, sind meine aufrichtigen Gedanken und besonderen Gebete bei all jenen, deren Leben an diesem schrecklichen Sommertag für immer verändert wurden.“ Der Monarch gedenke in tiefer Trauer der 52 unschuldigen Menschen, die „durch sinnlose Akte des Bösen“ getötet wurden – und des andauernden Leids ihrer Angehörigen. Er fügte hinzu: „Wir erinnern uns auch an die Hunderte, die körperliche und seelische Narben davongetragen haben, und beten, dass ihr Leiden mit der Zeit leichter wird.“

Darüber hinaus würdigte er die Ersthelfer und alle Anwesenden, die den Betroffenen in dem Moment zur Seite standen und Unterstützung leisteten: „Indem wir das tun, sollten wir uns auch an die unzähligen Geschichten von außergewöhnlichem Mut und Mitgefühl erinnern, die aus der Dunkelheit jenes Tages hervorgingen. Die selbstlose Tapferkeit unserer Rettungsdienste, des Verkehrspersonals und unserer Mitbürger, die sich in Gefahr begaben, um Fremden zu helfen, erinnert uns an das Beste der Menschheit im Angesicht des Schlimmsten.“

Der König hob zudem die Bedeutung des Zusammenhalts der Gesellschaft in Zeiten der Spaltung hervor. Er sagte: „Auch wenn die Schrecken niemals vergessen werden, dürfen wir Trost darin finden, wie solche Ereignisse Gemeinschaften in Solidarität, Trost und Entschlossenheit vereinen. Es ist dieser Geist der Einheit, der London und unserem Land geholfen hat, zu heilen.“

Der Bruder des Königs, Prinz Edward, Herzog von Edinburgh, und dessen Ehefrau Sophie, Herzogin von Edinburgh, werden Charles bei einem nationalen Gedenkgottesdienst in der St. Paul’s Cathedral in London am Montagmorgen vertreten.