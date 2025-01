Stars Prinz William: Persönliche Verbindung zu Terroranschlagsopfer in New Orleans

Prince William - South Africa - 2024 - Aaron Chown - Pool - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.01.2025, 15:59 Uhr

Prinz William zeigte sich „schockiert und traurig“ über den Tod des Stiefsohns seiner ehemaligen Nanny.

Der Prinz von Wales – der mit seiner Frau Catherine, Prinzessin von Wales, drei Kinder hat – sprach den Familien der 14 Opfer, die bei einem Terroranschlag in New Orleans in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags (1. Januar) ums Leben kamen, sein Mitgefühl aus. Darunter sind auch die Angehörigen von Edward Pettifer, dem 31-jährigen Stiefsohn seiner früheren Nanny Tiggy Legge-Bourke.

William – der Pate von Tiggys Sohn Tom ist – schrieb in den sozialen Medien: „Catherine und ich sind schockiert und traurig über den tragischen Tod von Ed Pettifer. Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie Pettifer und all den unschuldigen Menschen, die von diesem schrecklichen Angriff betroffen wurden. W.“

Der Buckingham-Palast bestätigte, dass Williams Vater, König Charles, über offizielle Kanäle über Edwards Tod informiert wurde und „zutiefst traurig“ über die Nachricht war. Laut der Zeitung ‚The Daily Telegraph‘ habe er der Familie persönlich sein Beileid ausgesprochen. Edward war der Sohn von Charles Pettifer und dessen erster Frau Camilla Wyatt. Der ehemalige Offizier der Coldstream Guards heiratete später Tiggy, die von 1993 bis 1999 Nanny von William und seinem jüngeren Bruder Prinz Harry war. Zusammen haben sie die Söhne Fred (23) und Tom (22). Die Familie erklärte in einer Stellungnahme: „Die gesamte Familie ist am Boden zerstört über die tragische Nachricht von Eds Tod in New Orleans. Er war ein wunderbarer Sohn, Bruder, Enkel, Neffe und Freund für so viele.“

Tiggy hat über die Jahre hinweg eine enge Beziehung zu William und Harry – der Pate von Fred ist – aufrechterhalten und betreibt nun ein Bed and Breakfast. Die Tragödie in New Orleans forderte 14 Menschenleben, als Shamsud-Din Bahar Jabbar mit einem Pick-up-Truck in eine Menschenmenge im French Quarter der Stadt fuhr. Er wurde später bei einer Schießerei mit der Polizei getötet.