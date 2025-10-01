Stars Prinz William: So sehr vermisst er Queen Elizabeth

Bang Showbiz | 01.10.2025, 09:00 Uhr

Der britische Royal erinnert mit bewegenden Worten an seine verstorbene Großmutter.

Prinz William vermisst Queen Elizabeth noch immer.

Die ehemalige britische Monarchin starb im September 2022 im Alter von 96 Jahren. William enthüllte nun, dass er sowohl die Queen als auch seinen Großvater Prinz Philip, der im April 2021 mit 99 Jahren verstorben war, noch sehr vermisst.

Im Gespräch mit Eugene Levy für die Apple-TV-Serie ‚The Reluctant Traveler‘ gestand der 43-Jährige: „Ich vermisse meine Großmutter und meinen Großvater. Es hat sich ziemlich viel verändert, und man denkt eben darüber nach, dass sie nicht mehr hier sind. Besonders in Windsor – für mich ist Windsor sie. Sie hat diesen Ort geliebt; sie hat die meiste Zeit hier verbracht.“

Der britische Thronfolger fügte hinzu: „Ihnen heute alles zu zeigen, bedeutet für mich auch sicherzustellen, dass ich es so mache, wie sie es gewollt hätte. Sie hatte hier auch ihre Pferde – wie Sie sich vorstellen können, war das für sie sehr wichtig. Deshalb liebte sie diesen Ort so sehr.“

Kurz nach ihrem Tod zollte William seiner Großmutter einen bewegenden Tribut. Der Royal offenbarte, dass die Queen in den glücklichsten wie auch in den traurigsten Momenten seines Lebens „an seiner Seite“ war. In einer Mitteilung sagte er damals: „Am Donnerstag hat die Welt eine außergewöhnliche Anführerin verloren, deren Hingabe an das Land, die Reiche und den Commonwealth absolut war. In den kommenden Tagen wird viel über die Bedeutung ihrer historischen Regentschaft gesagt werden. Ich jedoch habe eine Großmutter verloren. Und obwohl ich um ihren Tod trauere, fühle ich auch eine unglaubliche Dankbarkeit.“ William habe gewusst, dass dieser Tag kommen würde. „Aber es wird noch eine Weile dauern, bis sich das Leben ohne Granny wirklich real anfühlen wird.“