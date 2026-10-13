Stars Prinz William spielt Cricket vor dem Buckingham-Palast

Prince William street cricket in The Mall - Getty - Oct 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2026, 18:00 Uhr

Prinz William hat eine der bekanntesten Straßen Londons kurzerhand in einen Cricketplatz verwandelt.

Der 44-jährige britische Thronfolger spielte am Dienstag (13. Oktober) auf der für den Verkehr gesperrten Prachtstraße ‚The Mall‘, die direkt zum Buckingham-Palast führt, gemeinsam mit einigen der größten Namen des Sports. Mit dabei waren unter anderem der englische Test-Cricket-Kapitän Joe Root (35) und der frühere indische Nationalkapitän Ajinkya Rahane (38). Auch die Cricket-Legende Brian Lara (57) aus Trinidad, der ehemalige indische Kapitän Sourav Ganguly (54) sowie Englands White-Ball-Kapitän Harry Brook (27) beteiligten sich an dem ungewöhnlichen Spiel. Verstärkung gab es außerdem von den englischen Nationalspielerinnen Danni Wyatt-Hodge (35) und Nat Sciver-Brunt (34).

Organisiert wurde die Aktion von ‚Backyard Cricket UK‘. Sie sollte auf die bevorstehende Verleihung des ‚Earthshot Prize‘ aufmerksam machen, die im November im indischen Mumbai stattfindet.

William gründete den internationalen Umweltpreis im Jahr 2020. Mit der Auszeichnung werden innovative Projekte und Ideen gefördert, die dazu beitragen sollen, den Planeten zu schützen und bestehende Umweltschäden zu beheben. Für den Prinzen war es nicht das erste Mal, dass er seine Cricketfähigkeiten öffentlich unter Beweis stellte. Zuletzt hatte er 2019 während einer Reise nach Pakistan gemeinsam mit seiner Ehefrau Catherine, Prinzessin von Wales, und einer Gruppe junger Menschen an der ‚National Cricket Academy‘ gespielt.

Auch bei früheren Auslandsreisen griff das Paar bereits zum Cricketschläger. Sowohl 2016 in Indien als auch 2014 in Neuseeland zeigten William und Catherine ihr sportliches Können. Die beiden sind Eltern von Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8).

Die diesjährige Verleihung des ‚Earthshot Prize‘ ist für den 17. November geplant. Rund 5.000 Gäste sollen an der Veranstaltung teilnehmen, bei der Wissenschaftler, Unternehmer, engagierte Bürger, indigene Führungspersönlichkeiten und junge Innovatoren im Mittelpunkt stehen. Ausgezeichnet werden Menschen, die Lösungen für einige der dringendsten Umweltprobleme unserer Zeit entwickeln. Unter den Gästen wird auch der 22-jährige Naturschützer Robert Irwin erwartet. Der Sohn des verstorbenen australischen Tier- und Umweltschützers Steve Irwin engagiert sich selbst seit Jahren für den Naturschutz und ist Botschafter des ‚Earthshot Prize‘. Irwin hatte William erst kürzlich als „einen der größten Umweltschützer unseres Planeten“ bezeichnet.

In der britischen Fernsehsendung ‚This Morning‘ erzählte er im Juni, dass er durch den ‚Earthshot Prize‘ inzwischen regelmäßig mit dem Prinzen zusammenarbeite. Besonders beeindrucke ihn Williams optimistischer Ansatz beim Umgang mit Umweltproblemen. Die Initiative konzentriere sich nicht allein auf die bestehenden Herausforderungen, sondern vor allem auf konkrete Lösungen und Menschen, die bereits etwas verändern. „Es geht darum, Naturschutz und all diese großen Herausforderungen durch die Brille des Optimismus zu betrachten“, erklärte Irwin. Dabei gehe es um einen dringlichen Optimismus, der zeige, was tatsächlich getan werde, um etwas zu bewirken.

Erst am Vortag hätten die beiden gemeinsam eine Fahrt mit dem 3.000. Elektrobus unternommen und sich ausführlich über den Klimawandel und andere Umweltthemen unterhalten. „Er ist ein leidenschaftlicher Mensch“, schwärmte Irwin. Besonders freue es ihn, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die seine Begeisterung für den Naturschutz teilten. William sei zudem ausgesprochen bodenständig und verstehe, wie wichtig es sei, mit Umweltthemen ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu erreichen. „Er ist wirklich unglaublich“, lobte Irwin den britischen Thronfolger.