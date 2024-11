Stars Prinz William und die Prinzessin von Wales: Sie feiern ein ruhiges Weihnachtsfest auf Sandringham

Prince WIlliam and Catherine, Princess of Wales - May 2023 - Charles coronation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2024, 11:00 Uhr

Prinz William und seine Frau Catherine, die Prinzessin von Wales, sollen Berichten zufolge ein ruhiges Weihnachtsfest mit der Familie auf Sandringham feiern.

Das königliche Paar konzentriert vermutlich alle weihnachtlichen Feierlichkeiten auf seine drei Kinder, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), und plant, an der traditionellen Feier auf dem königlichen Anwesen im englischen Norfolk an Catherines erstem Weihnachtsfest seit ihrem Kampf gegen den Krebs teilzunehmen.

König Charles‘ ehemaliger Butler Grant Harrold erzählte in einem Interview mit der ,New York Post‘: „Letztes Weihnachten ist ihr wahrscheinlich bewusst gewesen, dass etwas nicht stimmte, also stelle ich mir vor, dass es ein ziemlich hartes Weihnachtsfest war.“ Catherine hatte sich Mitte Januar 2023 einer Operation unterzogen und erhielt später die Diagnose Krebs. Sie wurde mit Chemotherapie behandelt, hat sich seitdem erholt und ist wieder zur Arbeit zurückgekehrt. Harrold fügte zu den Weihnachtsplänen von William und Catherine hinzu: „[Dieses Jahr wird] positiver sein, so wie es uns gesagt wurde. Es wird wie jedes andere Weihnachten sein, mit einem Fokus auf die junge Familie. Sie sind sehr familienorientiert, so wie die verstorbene Königin, also wird das ihr Schwerpunkt sein.“ Das Paar und ihre Kinder werden wahrscheinlich am Tag vor Heiligabend auf dem königlichen Anwesen in England ankommen und die Feiertage dort verbringen. Die Prinzessin ist aktuell damit beschäftigt, ein besonderes Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey am 6. Dezember zu organisieren, das im Fernsehen übertragen und von den Mitgliedern der königlichen Familie sowie eingeladenen Gästen besucht wird.