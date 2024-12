Gemeinsam mit Hannah Waddingham Prinz William wirbt mit Darts und Bier für seine neue „Earthshot“-Doku

SpotOn News | 16.12.2024, 11:25 Uhr

Der britische Thronfolger Prinz William zeigt sich seit einiger Zeit auffallend nahbar. So auch in einem neuen Clip, der ihn an der Seite von TV-Star Hannah Waddingham beim Dart spielen und Biertrinken zeigt. Dass er sich an ihrer Seite so gelöst präsentiert, kommt wohl nicht von ungefähr.

Mit einem lässigen Auftritt bei Bier und Darts hat Prinz William (42) auf seine neue Umweltdokumentation "The Earthshot Report" aufmerksam gemacht, die am Samstagabend auf BBC1 gezeigt wurde. In einem vom Kensington Palast veröffentlichten Video empfing er Schauspielerin Hannah Waddingham (50) im Alexandra Palace im Norden Londons, wo am 15. Dezember die Darts-Weltmeisterschaft startete. Gemeinsam wagten die zwei dann auch eine kleine Partie.

Erinnerungen an seine Studienzeit

"Willkommen in meinem Palast", sagte "Ted Lasso"-Star Waddingham, als der Prinz am Veranstaltungsort ankam, an dem 2021 auch seine erste Earthshot-Preisverleihung stattgefunden hat. "Was für ein wundervoller Palast das ist", antwortete William. Gekleidet in plastikfreien Turnschuhen der britischen Marke Hevea, wie "Daily Mail" berichtete, und einem lässigen blauen Pullover wirkte der dreifache Vater ganz entspannt. Der gut neunminütige Clip zeigt ihn nicht nur beim Dart spielen, sondern auch an der Bar an einem Pint nippend.

Tatsächlich schien das Spiel Erinnerungen an seine Studienzeit an der St. Andrews University zu wecken, wo er, wie er zuvor zugegeben hatte, regelmäßig Dart spielte. "Lass uns kein Trinkspiel anfangen, das werden wir auch den ganzen Tag hier machen", scherzte der Prinz.

Mit seinen drei Kindern spricht er "die ganze Zeit" über Umweltschutz

Dann ging es um den von ihm geschaffenen Nachhaltigkeitspreis, der auch in der von Waddingham moderierten Doku thematisiert wird. "Er wurde 2021 ins Leben gerufen, um Menschen zu unterstützen, die mit ihren Innovationen zur Reparatur unseres Planeten beitragen." Man müsse "versuchen, positiv und nicht negativ mit dem Klimawandel umzugehen". Im Gespräch mit Waddingham, die er seit Jahren kennt, gab er auch einige private Einblicke. So sei das Thema auch bei ihm zu Hause ständig präsent: "Ich spreche die ganze Zeit mit meinen Kindern darüber. Es ist wichtig, dass sie die Natur sehen, berühren, fühlen und erleben. Es ist für jeden schwer zu verstehen, warum man sie schützen sollte, wenn man sie nie benutzt hat." Er wolle jedoch keine Predigten halten. "Ich möchte Lösungen finden."

Im Gespräch mit "Femail" analysierte die Körpersprache-Expertin Judi James, dass der Thronfolger in dem Video "süße Gesten" zeigte, die auf eine echte Freundschaft mit der Schauspielerin hindeuteten. "Es ist ziemlich süß zu sehen, wie William in seiner Darstellung hier von der selbstbewussten, stattlichen und lustigen Hannah Waddingham völlig überwältigt wird, die ihn in den Zustand eines kichernden Fans versetzt." Sein "bekannter Wettbewerbsgeist" sei gleich zu Beginn zum Vorschein gekommen, "als er die Dartpfeile wie ein Profi hält und sie schwenkt, während er mit Hannah spricht, mit einer selbstbewussten Geste, die ausdrückt: 'Pass auf!'"

Warten auf die Weihnachtskarte

Unter dem Posting auf der offiziellen Instagramseite des Thronfolgerpaars zeigten sich viele Royal-Fans begeistert davon, William so losgelöst und lachend zu sehen. Einige waren allerdings auch enttäuscht, denn sie hatten darauf gehofft, dass der älteste Sohn von König Charles III. (76) und seine Familie endlich ihre offizielle Weihnachtskarte veröffentlichen werden. Ein bisschen Zeit ist aber noch: Während die Karte im vergangenen Jahr bereits am 9. Dezember herausgegeben wurde, geschah es 2015 und 2017 erst am 18. Dezember.