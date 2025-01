Fünf Tage im Krankenhaus Prinzessin Anne nach ihrem Unfall: „Jeder Tag ist ein Geschenk“

Prinzessin Anne musste im vergangenen Jahr für fünf Tage ins Krankenhaus. (dr/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 22:56 Uhr

Bei einem Besuch in Südafrika sprach Prinzessin Anne erstmals ausführlich über ihren schweren Unfall im vergangenen Sommer. Die 74-Jährige hat keine Erinnerung an den Vorfall. Seitdem empfinde sie jeden Tag ihres Lebens als ein Geschenk.

Sieben Monate nach dem mysteriösen Unfall auf ihrem Anwesen Gatcombe Park hat Prinzessin Anne (74) erstmals ausführlich über die dramatischen Ereignisse gesprochen. Wie die Schwester von König Charles III. (76) während einer Reise nach Südafrika laut BBC im Gespräch mit der Press Association erklärte, habe sie nach wie vor Gedächtnislücken von dem Tag, der sie für fünf Tage ins Krankenhaus brachte. "Nein, nichts", erklärte sie auf die Frage, ob sie mittlerweile wieder Erinnerungen an den Vorfall habe.

Video News

"Ich weiß nur noch, dass ich zu den Hühnern gehen wollte", erklärte Prinzessin Anne. Der Besuch bei den Tieren sei ihre "regelmäßige Routine" gewesen. "Ich habe keine Ahnung, was ich auf dem Feld zu suchen hatte, denn normalerweise gehe ich nie diesen Weg." Im Juni 2024 war Anne mit Verletzungen und einer Gehirnerschütterung ins Southmead Hospital in Bristol eingeliefert worden. Die Ärzte vermuteten entweder einen Tritt eines Pferdes gegen den Kopf der Prinzessin oder ein Sturz, bei dem sie auf den Kopf gefallen ist. Der genaue Ablauf ist aber bis heute nicht endgültig geklärt.

Prinzessin Anne: "Man weiß nie, ob man sich wieder erholt"

Der Unfall hat die 74-Jährige nachhaltig geprägt. "Man wird schmerzhaft daran erinnert, dass jeder Tag ein Geschenk ist", so die Prinzessin. "Man weiß nie, was passiert und ob man sich wieder erholt." Sie sei "verdammt glücklich" gewesen, dass sie geistig unversehrt geblieben sei. "Letzten Sommer war ich sehr nahe dran, es nicht zu sein." Auf die Frage nach möglichen Langzeitfolgen scherzte sie: "Offenbar nicht – zumindest glaube ich das nicht. Soweit ich weiß, denkt auch sonst niemand so – sie waren nur noch nicht ehrlich genug, es mir zu sagen."

An Ruhestand denkt die Schwester von König Charles trotz des Vorfalls nicht. "Ich glaube nicht, dass es ein Ruhestandsprogramm für dieses besondere Leben gibt", sagte sie. Die Prinzessin war für eine zweitägige Reise nach Südafrika gereist – ohne ihren Ehemann Sir Timothy Laurence (69), der aufgrund einer eigenen Verletzung zu Hause bleiben musste.

Bereits wenige Wochen nach dem Unfall gab Prinzessin Anne bekannt, dass sie sich nicht mehr an den eigentlichen Unfall erinnern könne. Mehr Details gab sie damals aber noch nicht bekannt.