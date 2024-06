Stars Prinzessin Catherine: Erster Auftritt nach Krebs-Diagnose bei „Trooping the Colours“

Catherine, Princess of Wales at the Orchards Centre in Kent - Getty - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2024, 08:00 Uhr

Catherine, Prinzessin von Wales, hatte am Samstagmorgen (15. Juni) ihren ersten öffentlichen Auftritt des Jahres.

Die 42-jährige Royal, die mit Prinz William verheiratet ist und die Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (9) und den sechsjährigen Prinz Louis hat, trat im Januar von ihren offiziellen Aufgaben zurück und gab Ende März bekannt, dass sie sich einer vorbeugenden Behandlung wegen einer unbekannten Form von Krebs unterzogen habe.

Jetzt begleitete sie ihren Mann und ihre Kinder sowie König Charles und Königin Camilla beim jährlichen Trooping the Colour, bei dem die arbeitenden Mitglieder der königlichen Familie alle gemeinsam auf dem Balkon des Buckingham Palace standen, um das Finale der Zeremonie zu verfolgen. Irgendwann drehte sie sich zu ihrem Schwiegervater um und kicherte, während sie sich mit dem Monarchen unterhielt. Am Freitag wandte sich Catherine zum ersten Mal seit der Bekanntgabe der Nachricht von ihrer Erkrankung an die Öffentlichkeit und gab zu, dass sie von der Unterstützung, die ihr entgegengebracht wurde, „überwältigt“ war. Sie sagte: „Ich war überwältigt von all den freundlichen Nachrichten der Unterstützung und Ermutigung in den letzten Monaten. Es hat für William und mich wirklich einen großen Unterschied gemacht und uns beiden durch einige der härteren Zeiten geholfen. Ich mache gute Fortschritte, aber wie jeder, der eine Chemotherapie durchmacht, weiß, gibt es gute und schlechte Tage. An diesen schlechten Tagen fühlen Sie sich schwach, müde und müssen sich Ihrem Körper ausruhen. Aber an den guten Tagen, wenn Sie sich stärker fühlen, möchten Sie das Beste daraus machen, sich gut zu fühlen. Meine Behandlung dauert an und wird noch einige Monate dauern. An den Tagen, an denen ich mich gut genug fühle, ist es eine Freude, mich mit dem Schulleben zu beschäftigen, persönliche Zeit mit den Dingen zu verbringen, die mir Energie und Positivität geben, und ein wenig von zu Hause aus zu arbeiten.“