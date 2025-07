Stars Prinzessin Charlotte feiert EM-Sieg der Lionesses mit royaler Neuheit

Prince William, Prince of Wales talks with Princess Charlotte - UEFA Women's EURO 2025 Final - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2025, 18:00 Uhr

Prinzessin Charlotte jubelte gemeinsam mit ihrem Vater Prinz William über den Sieg der englischen Frauen-Nationalmannschaft beim Finale der Europameisterschaft 2025 am Sonntag (27. Juli).

Die 10-jährige Royal wurde dabei beobachtet, wie sie beim Spiel gegen Spanien im St. Jakob-Park in Basel, Schweiz, begeistert mitfieberte. Nachdem die Lionesses schließlich im Elfmeterschießen den Titel gewannen, veröffentlichte die junge Prinzessin ihre erste Social-Media-Nachricht, die sie selbst mit ihrem Namen unterzeichnete, um dem Team zu gratulieren.

In einer gemeinsamen Botschaft von Charlotte und William – der Präsident des englischen Fußballverbands ist – hieß es: „Was für ein Spiel! Lionesses, Ihr seid die Champions Europas. Wir könnten nicht stolzer auf das gesamte Team sein. Genießt diesen Moment, England. W und Charlotte.“

Williams Vater, König Charles, lobte das Team von Trainerin Sarina Wiegman ebenfalls für ihren „sportlichen Einsatz und ihre beeindruckende Teamarbeit“. Er forderte die Mannschaft außerdem dazu auf, nun auch den nächsten Weltmeistertitel zu holen, nachdem sie zum zweiten Mal in Folge den EM-Titel errungen haben. Er sagte in einem Statement, das nach dem Spiel veröffentlicht wurde: „Seit mehr Jahren, als ich zählen möchte, singen englische Fans den berühmten Song ‚football’s coming home‘. Da ihr nun mit dem Pokal zurückkehrt, den ihr vor drei Jahren in Wembley gewonnen habt, erfüllt es mich mit großem Stolz, dass die Lionesses diese Worte mit sportlicher Brillanz und großartiger Teamarbeit wahr gemacht haben. Dafür gilt euch die wärmste Wertschätzung und Bewunderung meiner gesamten Familie.“ Weiter fügte der englische König stolz hinzu: „Mehr noch: Ihr habt in den vergangenen Wochen durch euer Beispiel gezeigt, dass es keine Rückschläge gibt, die so schwer wiegen, dass sie nicht in einen Sieg verwandelt werden können – selbst wenn der Schlusspfiff kurz bevorsteht. Gut gemacht, Lionesses.“