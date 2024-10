"August ist ein Fisch!" Prinzessin Eugenie: Ihre Söhne lieben das, was ihr Angst machte

Prinzessin Eugenie setzt sich für saubere Weltmeere ein. (rho/spot)

SpotOn News | 07.10.2024, 21:03 Uhr

Prinzessin Eugenie berichtet gegenüber britischen Medien, was ihre zwei Jungs am liebsten tun. Eine Sache, die in ihrer eigenen Kindheit Panik bei ihr ausgelöst hatte.

Prinzessin Eugenie (34) spricht in einem aktuellen Interview offen über Privatleben und verrät auch die Lieblingsbeschäftigung ihres Sohnes August (3). Eine Leidenschaft, die ihr persönlich in ihrer eigenen Kindheit eine große Angst gemacht hatte.

Die 34-jährige Tochter von Prinz Andrew (64) und Sarah Ferguson (64) pendelt zwischen Großbritannien und ihrer Wahlheimat Portugal an der Atlantikküste. So enthüllte sie jetzt im Gespräch mit dem britischen Magazin "Hello", dass ihre Söhne August und Ernest (1) es "lieben, im Meer zu schwimmen". Von ihrer Mama haben sie dieses Vergnügen nicht geerbt, denn der Royal hatte "Angst" vor dem Meer, als sie aufwuchs.

Die Nichte von König Charles III. (75) fügte bei einer Kunstauktion zugunsten der Blue Marine Foundation – eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich für den Schutz des Ozeans einsetzt – gegenüber den Reportern des Magazins hinzu: "Das Meer in Portugal ist etwas rauer. Also, wir gehen mit den Füßen rein, aber Augie (Sohn August, Anm. der Red.) ist ein Fisch. Buchstäblich. Er liebt es."

Die Lieblingslektüre des Dreijährigen sei "The World's Wildest Waters" (zu Deutsch: "Die wildesten Gewässer der Welt"). "Ich sehe es jeden Morgen, wenn Augie frühstückt, und er sagt: 'Mama!', und dann blättern wir es durch. Die Kinder müssen Lebewesen auf den Bildern im Buch finden. Und auf der nächsten Seite stehen dann alle Fakten über den Tintenfisch, den Weißen Hai oder die Robbe. Augie liebt es."

Eugenie hatte Angst vor dem Wasser

Im Gegensatz zu ihren Kindern verriet die Nummer Elf der britischen Thronfolge, dass sie früher Angst vor dem Ozean hatte, obwohl sie sich heute für die Rettung der Meere einsetzt. Auf Instagram, wo sie mitunter private Bilder von ihren Strandtagen mit der Familie postet, offenbarte sie: "Jetzt liebe ich den Ozean, aber als Kind hatte ich Angst davor."

Auf ihrem Profil animiert Eugenie ihre 1,8 Millionen Instagram-Follower, die Blue Marine Foundation zu erkunden. Sie wolle als Mutter "mehr" für ihre Kinder und zukünftigen Enkelkinder tun und hoffe, dass ihr Sohn August sich eines Tages auch für den Umweltschutz engagieren werde. Seit Juni 2021 ist die Prinzessin Botschafterin der Blue Marine Foundation. Die Umweltschützerin vermeidet privat die Nutzung von Einwegkunststoffen und feierte 2018 sogar eine plastikfreie Hochzeit mit ihrem Mann Jack Brooksbank (38).