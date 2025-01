Mit einer kleinen Geste macht Prinzessin Kate auf die Arbeit des Royal Marsden Hospital in London aufmerksam. Williams Ehefrau wurde dort wegen einer Krebserkrankung behandelt.

Prinzessin Kate (43) musste 2024 eine Krebserkrankung öffentlich machen, konnte einige Monate später jedoch verkünden, dass sie die Behandlung abgeschlossen hat. Jetzt hat die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (42) ebenjene Klinik besucht, in der sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um sie gekümmert hatten.

Der persönliche Besuch war laut Palast dazu gedacht, sich beim Team des Royal Marsden Hospital in London zu bedanken, und auch, um auf die wichtige Arbeit des Fachpersonals vor Ort hinzuweisen. Die Prinzessin habe mit ihrem Besuch "nicht nur ihre Dankbarkeit gegenüber dem unglaublichen Team zum Ausdruck bringen" wollen, zitiert die britische "BBC" einen Palastsprecher. Kate habe "auch die weltweit führende Pflege und Behandlung, die das Marsden bietet", hervorheben wollen.

Für Kate ist es der erste große Solo-Termin des Jahres. Sie habe dem Bericht zufolge am Dienstagmorgen dem Personal für dessen Fürsorge und Mitgefühl gedankt. Zudem habe sie sich mit Patientinnen und Patienten unterhalten.

Einer Patientin, die sich gerade einer Chemotherapie unterzieht, habe Kate gesagt: "Es ist wirklich hart. Es ist ein solcher Schock. Alle sagten zu mir: 'Bitte bleiben Sie positiv, das macht einen großen Unterschied.'" Danach gefragt, wie sie sich fühlt, habe sie erklärt, dass es ihr gut gehe. Sie fügte demzufolge aber an: "Von außen betrachtet denken wir manchmal alle, dass man die Behandlung abgeschlossen hat und man wieder zur Tagesordnung übergehen kann. Aber es ist schwierig, zur Normalität zurückzukehren."

Wie bei Prinz Williams Vater, König Charles III. (76), der weiterhin behandelt werden soll, war 2024 auch bei Kate eine Krebserkrankung diagnostiziert worden, die sie Anfang des Jahres öffentlich machte. In einem emotionalen Social-Media-Beitrag samt bewegendem Video konnte sie im September berichten, ihre Chemotherapie abgeschlossen zu haben.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024