Mit einer bewegenden Botschaft an ihre Fans hat sich Prinzessin Kate auf Instagram gemeldet. Es sei für die Ehefrau von Prinz William erleichternd, "jetzt in Remission zu sein". Sie wolle sich "weiterhin auf die Genesung" konzentrieren.

Hoffnungsvolle Worte von Prinzessin Kate (43) einige Monate nach dem Ende ihrer Krebsbehandlung. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (42) berichtet in einem Gesundheits-Update, dass der Krebs in Remission sei. Kurz zuvor hatte sie das Royal Marsden Hospital in London besucht – das Krankenhaus, in dem sie selbst behandelt worden war.

"Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um mich beim Royal Marsden dafür zu bedanken, dass ich während des vergangenen Jahres so gut betreut wurde", schreibt Kate zu einem Bild des Besuchs in einer persönlichen Nachricht auf Instagram. Das Foto zeigt die Prinzessin an der Seite einer Patientin. Die Prinzessin richte ihren aufrichtigen Dank an alle, die sie und William in Stille begleitet haben, als sie diese schwierige Zeit durchgemacht haben.

"Wir hätten uns nicht mehr wünschen können", erläutert Kate. Die beiden hätten eine "außergewöhnliche" Betreuung und Beratung erhalten, als sie Patientin war. "Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein, und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung", erklärt sie weiter. "Jeder, der eine Krebsdiagnose erlebt hat, weiß, dass es Zeit braucht, um sich an eine neue Normalität zu gewöhnen. Ich freue mich jedoch auf ein erfüllendes Jahr, das vor mir liegt. Es gibt viel, worauf ich mich freuen kann. Vielen Dank an alle für Ihre anhaltende Unterstützung."

Kate sowie die Einrichtung erklären, dass sie künftig zusammen mit Ehemann William Schirmherrin sein wird. Die Prinzessin hoffe darauf, "viele weitere Leben retten" und die Erfahrungen aller von Krebs Betroffenen positiv beeinflussen zu können. Kate habe mit ihrem ersten großen Solo-Auftritt des Jahres "nicht nur ihre Dankbarkeit gegenüber dem unglaublichen Team zum Ausdruck bringen" wollen, zitierte die britische "BBC" einen Palastsprecher. Kate habe "auch die weltweit führende Pflege und Behandlung, die das Marsden bietet", hervorheben wollen. In dem Krebstherapiezentrum werden demzufolge etwa 59.000 Patientinnen und Patienten im Jahr behandelt.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024