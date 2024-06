Event vom 18. bis 22. Juni Charles und Camilla beehren Royal Ascot am Eröffnungstag König Charles und Königin Camilla beehrten am Dienstag den Eröffnungstag des Ascot-Pferderennens. Die beiden waren nicht die einzigen Mitglieder der Royal Family, die sich für das traditionelle Event in Schale warfen.