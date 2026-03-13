Stars Prinzessin Kate: Seit Krebsdiagnose hat sie ihren Lebensstil verändert

Prince William and Catherine, Princess of Wales in London March 2026 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2026, 09:00 Uhr

Die Frau von Prinz William verrät, dass sie seit ihrer Krebsdiagnose "kaum" Alkohol getrunken hat.

Prinzessin Kate achtet seit ihrer Krebsdiagnose deutlich stärker auf ihren Alkoholkonsum.

Die 44-Jährige hatte im März 2024 bekannt gegeben, dass sie sich wegen einer Krebserkrankung in Behandlung befinde. Die Krankheit war im Januar desselben Jahres bei einer Bauchoperation entdeckt worden. Im darauffolgenden Januar erklärte Kate, sie befinde sich in Remission.

Bei einem gemeinsamen Termin in London mit ihrem Ehemann Prinz William am Donnerstag (12. März) sagte die dreifache Mutter während eines Besuchs in der Fabal Beerhall: „Seit meiner Diagnose habe ich kaum Alkohol getrunken. Darauf muss ich jetzt viel bewusster achten.“ Anschließend wandte sie sich scherzend an ihren Mann: „Aber du magst deinen Cider, oder?“

Während ihres Besuchs bei mehreren Unternehmen in London betonte William die Bedeutung von Pubs für die Gesellschaft. Nach einem Stopp bei der Southwark Brewing Company, wo das Paar beim Hopfen-Zugeben in den Sudkessel half, erklärte er: „Pubs sind so wichtig. Sie sind Orte, an denen Menschen und Gemeinschaft zusammenkommen.“

William und Kate legten einen Großteil ihres Besuchs zu Fuß zurück und winkten Touristen zu, während sie durch den Borough Market gingen. Dort halfen sie unter anderem beim Käse schneiden und probierten Produkte des Standes Trethowan Brothers. Als sie Käse und Chutney mitnehmen durften, scherzten die Royals, damit sei „das Mittagessen gesichert“, da sie „große Käsefans“ seien.

Bei einem Stopp bei Change Please interessierte sich Kate besonders für das Mahlen von Kaffee. Nachdem sie an der Maschine gearbeitet hatte, rief sie: „William, ich habe dir einen Kaffee gemacht!“ Allerdings sei er „nicht entkoffeiniert“, woraufhin der 43-Jährige scherzte: „Dann können sie ihn verkaufen!“ Stattdessen nahm Kate den Kaffee mit und wurde später dabei gesehen, wie sie daraus trank.

William – der laut seinem Team eher „ein Teetrinker“ ist – lobte die Initiative und sagte, er würde den Kaffee von Change Please gern in die Cafés der königlichen Paläste bringen. Später besuchten sie auch Humble Crumble, wo William Obst und Streusel verteilte, während Kate die Desserts dekorierte. Gründerin Kim Innes lobte die „fantastischen“ Spritzfähigkeiten der Prinzessin. Zum Abschluss des Besuchs unternahm das Paar eine Bootsfahrt auf der Themse, um Mitarbeiter und Freiwillige der RNLI-Rettungsschwimmer zu treffen.