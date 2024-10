Zu Ehren der Baby Loss Awareness Week Prinzessin Kate sendet persönliche Worte an trauernde Eltern

Prinzessin Kate vor wenigen Tagen bei einem Termin in Southport. (the/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 23:45 Uhr

Mit einer einfachen, aber bedeutungsvollen Geste hat sich Prinzessin Kate an der jährlichen britischen Baby Loss Awareness Week beteiligt. Mit einem Post in den sozialen Medien schickte sie Kraft und Hoffnung an betroffene Familien.

Zum Ende der jährlichen Baby Loss Awareness Week hat Prinzessin Kate (42) auf ihren Social-Media-Kanälen eine Botschaft an alle Betroffenen geschickt. Am Dienstag (15. Oktober) postete die Ehefrau von Prinz William (42) auf Instagram und X ein Foto einer brennenden Kerze mit der Aufschrift "Wave of Light". Dazu verfasste sie unterstützende Worte an Menschen, die den Verlust eines Kindes zu bewältigen haben.

Die Baby Loss Awareness Week findet in Großbritannien jährlich vom 9. bis 15. Oktober statt – und findet ihren Abschluss in einer Aktion namens "Wave of Light" (auf Deutsch: Welle des Lichts). Mit ihrem Post wies Prinzessin Kate auf dieses Gedenk-Ereignis hin.

"Ich sende Liebe, Kraft und Hoffnung an alle Betroffenen"

Zum Foto der Kerze schrieb die dreifache Mutter: "Die Baby Loss Awareness Week ist ein so wichtiger Moment, um diejenigen zu unterstützen, die den verheerenden Verlust eines Kindes erlebt haben. Ich sende Liebe, Kraft und Hoffnung an alle Betroffenen." Dem fügte sie das Hashtag "Wave of Light" hinzu. Die Nachricht unterzeichnete die britische Thronfolger-Ehefrau mit ihrer Initalie C, der Abkürzung ihres Vornamens Catherine.

Die Baby Loss Awareness Week wurde laut "People" 2002 als Baby Loss Awareness Day in Großbritannien von einer Gruppe von Eltern ins Leben gerufen, die durch den Pregnancy & Infant Loss Remembrance Day am 15. Oktober in den USA inspiriert wurde. Die Organisation setzt sich heute dafür ein, trauernde Eltern und Familien zu unterstützen und das Bewusstsein für Schwangerschafts- und Baby-Verluste zu schärfen. Bei der "Wave of Light" sind Menschen weltweit dazu aufgefordert, um 19 Uhr für eine Stunde lang eine Kerze anzuzünden, um den Babys zu gedenken, die zu früh verloren wurden.