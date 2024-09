Stars Prinzessin von Wales: Krebsfrei nach Ende ihrer Chemotherapie

Bang Showbiz | 10.09.2024, 13:45 Uhr

Die Ankündigung von Catherine, der Prinzessin von Wales, dass sie „krebsfrei“ sei, löste bei Tausenden von Fans weltweit Tränen der Erleichterung aus.

Das 42-jährige Mitglied des britischen Königshauses gab in einem Statement am Montag (9. September) bekannt, dass sie ihre Chemotherapie beendet habe, wobei sich die Kommentar-Feeds in den sozialen Medien innerhalb weniger Minuten voll mit emotionalen Glückwünschen an die Prinzessin füllten.

Fans des britischen Königshauses verkündeten, dass sie wegen Catherines Nachricht „vor Freude geschluchzt“ hätten. Einer schrieb online zu dem Video, das die Prinzessin für ihre Ankündigung verwendet hatte und in dem sie und ihre Familie bei Ausflügen in die Natur zu sehen sind: „Das ist unglaublich berührend und wunderschön. Gott segne diese Familie und segne sie weiterhin. Heile die Prinzessin vollständig.“ Die Prominente zieht mit ihrem 42-jährigen Ehemann Prinz William die Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) groß. In einem Voiceover zu ihrem neuen Videos erzählte Catherine, dass sie noch einen „langen“ Weg vor sich habe, um sich von ihrem Kampf gegen den Krebs zu erholen: „Während der Sommer zu Ende geht, kann ich Ihnen nicht sagen, was für eine Erleichterung es ist, meine Chemotherapie endlich abgeschlossen zu haben. Die letzten neun Monate waren für uns als Familie unglaublich hart. Das Leben, wie Sie es kennen, kann sich in einem Augenblick ändern, und wir mussten einen Weg finden, durch die stürmischen Gewässer und den unbekannten Weg zu navigieren. Der Weg durch den Krebs ist für jeden komplex, beängstigend und unvorhersehbar, insbesondere für die Menschen, die einem am nächsten stehen … jetzt konzentriere ich mich darauf, alles zu tun, um krebsfrei zu bleiben. Obwohl ich die Chemotherapie abgeschlossen habe, ist mein Weg zur Heilung und vollständigen Genesung lang und ich muss weiterhin jeden Tag so nehmen, wie er kommt.“