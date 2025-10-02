Film Produzentin Susan Downey verrät große Plot-Details zu ‚Sherlock Holmes 3‘

Robert Downey Jr and Jude Law - Avalon - 2009 - Sherlock Holmes BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2025, 18:00 Uhr

Der dritte 'Sherlock Holmes'-Film könnte in den USA spielen, wie Produzentin Susan Downey jetzt verriet.

Der dritte ‚Sherlock Holmes‘-Film wird in den USA spielen.

Die Mystery-Action-Reihe war bisher im Vereinigten Königreich und in Europa angesiedelt, doch Produzentin Susan Downey – Ehefrau von ‚Sherlock Holmes‘-Darsteller Robert Downey Jr. – hat nun verraten, dass das Team darüber nachgedacht habe, den kommenden dritten Film in eine „etwas andere Richtung“ zu lenken, indem die Geschichte in die USA verlegt wird.

Im Gespräch mit ‚Collider‘ sagte die 51-jährige Produzentin: „Wir haben über eine etwas andere Richtung gesprochen. Es war immer irgendwie in Amerika angesiedelt, und ob das eine gute Idee ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ich liebe es.“ Sie selbst würde die Idee liebend gern verfolgen, ist sich aber nicht sicher, ob sie so einfach umzusetzen ist. „Es ist nur schwer. Es ist eine Weile her, die Messlatte liegt wirklich hoch, oder zumindest hat Robert die Messlatte wirklich hoch gelegt, also weiß ich es nicht.“

‚Sherlock Holmes‘ folgt dem ikonischen Detektiv (Downey Jr.), der gemeinsam mit seinem treuen Partner Dr. Watson (Jude Law) versucht, einen gerissenen Schurken zu stoppen, der seinen Tod vortäuscht und ganz London bedroht. Während die Gefahr wächst, muss das Duo eine dunkle Verschwörung aufdecken, die mit Mystizismus und Macht verknüpft ist.

Offizielle Updates zum dritten ‚Sherlock Holmes‘-Film sind seit der Veröffentlichung des zweiten Teils ‚Sherlock Holmes: A Game of Shadows‘ von 2011 rar gesät, und Downey erklärte, dass der Fortschritt des Projekts durch Laws vollen Terminkalender und die Covid-19-Pandemie verlangsamt worden sei: „Wir waren einmal ziemlich nah dran, und ich glaube, ich bin dankbar, dass wir diese Version nicht gemacht haben. Ich werde nicht ins Detail gehen, was das war – das soll nicht geheimniskrämerisch klingen. Es hat zeitlich einfach nicht geklappt, weil wir es nicht mehr schaffen konnten, bevor Jude nicht mehr verfügbar war. Ich glaube, es war gut, dass wir alle einen Schritt zurückgetreten sind.“