Film ‚Project Hail Mary‘-Autor verrät, ob er eine Fortsetzung des Sci-Fi-Romans plant

Ryan Gosling stars as Ryland Grace in Project: Hail Mary - MGM Amazon Studios BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2026, 11:00 Uhr

Die Verfilmung des Bestseller-Romans erscheint diesen Monat im Kino - gibt es ein weiteres Buch?

Andy Weir hat derzeit noch kein Material, das „stark genug“ für eine Fortsetzung von ‚Project Hail Mary‘ ist.

Die Verfilmung des Science-Fiction-Romans mit Ryan Gosling in der Hauptrolle kommt in diesem Monat in die Kinos und hat bereits hervorragende Kritiken erhalten. Auf einen möglichen zweiten Teil angesprochen, erklärte der Autor, er würde nur dann einen weiteren ‚Project Hail Mary‘-Band veröffentlichen, wenn seine Ideen wirklich gut genug seien.

„Ich weiß, ich weiß – und viele haben darauf hingewiesen –, aber ich habe noch nichts, das stark genug ist, um damit weiterzumachen. Ich arbeite gerade an einer anderen Geschichte“, enthüllte Weir gegenüber ‚ScreenRant‘. Das bedeutet jedoch nicht, dass er ein Sequel grundsätzlich ausschließt. „Mit der Zeit habe ich hoffentlich genug Ideen. Ich habe zwar einzelne Gedanken für mögliche Fortsetzungen, aber noch nicht genug, um daraus etwas zu machen. Wenn ich eine Fortsetzung schreibe, dann soll sie gut sein“, betonte der Bestsellerautor.

In der Zwischenzeit arbeitet der ‚Der Marsianer‘-Schriftsteller bereits an einem neuen Science-Fiction-Roman. „Ich spreche öffentlich noch nicht darüber, aber es ist natürlich Science-Fiction und eine neue, eigenständige Geschichte. Es ist keine Fortsetzung“, kündigte er an. ‚Project Hail Mary‘ erzählt die Geschichte des Naturwissenschaftslehrers Ryland Grace (Gosling), der im All versucht, die Erde vor dem Aussterben zu retten – und dabei eine ungewöhnliche Verbindung mit dem außerirdischen Wesen Rocky eingeht.

Wenn sein Co-Star gerade nicht am Set war, ließ sich Gosling von seinen Töchtern Esmeralda (11) und Amada (9) den Part vorsprechen, damit er seine Reaktionen auf den Außerirdischen besser spielen konnte. „Sie haben viele Schnittfassungen des Films gesehen. Und sie haben mir viele Anmerkungen gegeben“, verriet der Hollywood-Star gegenüber dem Magazin ‚People‘.