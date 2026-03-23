Stars ‚Project Hail Mary‘-Star Ryan Gosling liebt Seifenopern

Ryan Gosling attends "Project Hail Mary" New York premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 18:00 Uhr

'Project Hail Mary'-Star Ryan Gosling liebt Seifenopern.

Ryan Gosling war in seiner Kindheit regelrecht besessen von Seifenopern.

Der Schauspieler aus ‚Project Hail Mary‘ (45) gab zu, dass er als Kind nicht viele Freunde hatte und die meiste Zeit vor dem Fernseher verbrachte. Besonders liebte er die Morgenshow ‚Live! with Regis and Kelly‘ sowie die langjährige Seifenoper ‚Days of Our Lives‘. Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ erklärte Ryan: „Ich hatte nicht viele Freunde, als ich aufgewachsen bin. Ich hatte den Fernseher. Ich habe manchmal so getan, als wäre ich krank, damit ich zu Hause bleiben und ‚Regis und Kelly‘ schauen konnte. Ich liebte ‚Regis and Kelly‘ und ‚Days of Our Lives‘ …“

Der Barbie-Darsteller betonte außerdem, dass Soap-Schauspieler nicht genug Anerkennung bekommen. Besonders Deidre Hall, langjähriges Castmitglied von ‚Days of Our Lives‘, habe ihm eine „unglaubliche Schauspielschule“ geboten. Er erklärte: „Soap-Darsteller bekommen generell nicht die Anerkennung, die sie verdienen … Sie müssen das Drehbuch am Abend vorher lernen – etwa zehn Seiten Dialog. Und sie haben nur einen Versuch.“ Es gebe teilweise völlig absurde Szenarien, beispielsweise als Marlena Evans, gespielt von Deidre Hall, vom Teufel besessen war, so Gosling weiter. „Das war eine unglaubliche Schauspielschule. Ich erinnere mich, dass ich dachte: Deidre Hall ist eine großartige Schauspielerin, weil sie gerade Besessenheit darstellen muss. Das ist eine enorme Herausforderung.“

Er fügte hinzu, dass er die Serie irgendwann nicht mehr schaute – nicht wegen der Handlung, sondern weil er sich auf sein eigenes Leben konzentrieren musste. „Und vor Kurzem lief es wieder im Fernsehen und sie ist schon wieder besessen. Mein Leben kreuzt sich offenbar immer dann mit ihrem, wenn Deidre Hall besessen ist“, scherzte der Filmstar. Auf Gerüchte angesprochen, er sei ein großer Fan von ‚Doctor Who‘, sagte Gosling, er habe die Serie zwar früher gesehen, aber Seifenopern bevorzugt: „Ich war nie so tief drin bei ‚Doctor Who‘. Ich fand es als Kind zwar cool, aber ich habe es nicht regelmäßig verfolgt.“