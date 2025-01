WellChild Awards stehen an Projekt liegt ihm am Herzen: Prinz Harry sendet Überraschungsvideo

Prinz Harry setzt sich für WellChild ein. (jom/spot)

SpotOn News | 28.01.2025, 16:12 Uhr

Prinz Harry ist in einem am Dienstag veröffentlichten Video zu sehen, mit dem er eine Wohltätigkeitsorganisation in seiner britischen Heimat unterstützt. Zu einem besonderen Jubiläum sendet er eine wichtige Botschaft.

Prinz Harry (40) geht unermüdlich seiner wohltätigen Arbeit nach. Die Wohltätigkeitsorganisation WellChild, die sich um schwerkranke Kinder und Jugendliche im Vereinigten Königreich kümmert, hat zu einem besonderen Anlass eine Botschaft des Royal veröffentlicht. Das Video, das an diesem Dienstag unter anderem bei Instagram verbreitet wurde, zeigt den 40-Jährigen in einem legeren Hemd und offenbar im Außenbereich seines Zuhauses in Montecito.

WellChild erklärt dazu: "Unser Schirmherr Prinz Harry, Herzog von Sussex, ruft die Öffentlichkeit auf, Nominierungen für die WellChild Awards 2025 einzureichen. In diesem Jahr werden die WellChild Awards zum 20. Mal verliehen, zwei Jahrzehnte, in denen die inspirierenden Kinder und Jugendlichen Großbritanniens, die mit komplexen medizinischen Bedürfnissen leben, sowie diejenigen, die sich um sie kümmern, gefeiert werden."

In seiner Videobotschaft erklärt der Sohn von König Charles III. (76) unter anderem: "Dieses Jahr ist besonders wichtig, da wir die 20. WellChild Awards feiern. Es ist ein echtes Privileg, die Tapferkeit und das Mitgefühl dieser unglaublichen Gemeinschaft zu ehren."

Damit die Preise verliehen werden könnten, bräuchten die Verantwortlichen jetzt "Ihre Hilfe, um die außergewöhnlichen Menschen zu nominieren, die Sie jeden Tag inspirieren", richtet der Royal seinen Appell an die Menschen. "Ihre Unterstützung kann den Unterschied ausmachen. Bitte schließen Sie sich uns an, um die erstaunlichen Menschen zu würdigen, die bei den WellChild Awards 2025 ausgezeichnet werden."

Prinz Harrys Einsatz für WellChild

Zu Prinz Harrys Schirmherrschaft, die seit 2007 andauert, erklärt die Organisation auf ihrer Website: "Der Herzog von Sussex nimmt immer wieder aktiv an der Arbeit von WellChild teil und hat sich mit vielen der Kinder und Jugendlichen, Krankenschwestern, Forschern und Freiwilligen getroffen, die mit der Wohltätigkeitsorganisation zusammenarbeiten." Der Herzog von Sussex habe auch an den WellChild Awards, die es seit 2005 gibt, teilgenommen, "wo er Zeit mit jedem unserer Preisträger verbracht hat, um sich ihre Geschichten anzuhören und ihnen einige fantastische Erinnerungen zu schenken".

Für die Preisverleihung reiste Prinz Harry im September 2024 nach London. Auf mehreren Social-Media-Videos der Organisation war zu sehen, wie der Ehemann von Herzogin Meghan (43) mit allen Gewinnern und Gewinnerinnen der WellChild Awards einzeln sprach. Auch auf der Bühne posierte er mit den Preisträgerinnen und Preisträgern.