Verena Kerth und Daniel Lopes „Promi Big Brother“: Diese neuen Kandidaten mischen den Container auf

Verena Kerth un Daniel Lopes gesellen sich zu den bereits bekannten Kandidaten in den "Promi Big Brother"-Container 2024. (the/spot)

SpotOn News | 23.09.2024, 08:34 Uhr

Mike Heiter, Max Kruse und Mimi Fiedler bekommen Gesellschaft. Mit Verena Kerth und Daniel Lopes hat Sat.1 zwei neue bekannte Namen für die zwölfte Staffel "Promi Big Brother" veröffentlicht.

Zuwachs für die Wohngemeinschaft im kommenden "Promi Big Brother"-Container: Der Sender Sat.1 hat zwei neue Gesichter für die kommende zwölfte Staffel verkündet. Zum einen wurde am Sonntag (22. September) offenbart, dass Neu-Single Verena Kerth (43) einziehen wird. "Den größten Respekt habe ich davor, die wahren Gesichter der Teilnehmer kennenzulernen", so Kerth in einem Statement zu ihrer Teilnahme.

Daniel Lopes aus der ersten "DSDS"-Staffel

Daraufhin folgte am Montag (23. September) gleich mit dem ehemaligen "DSDS"-Teilnehmer Daniel Lopes (47) der nächste Kandidat. Ihn kennt man aus der allerersten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar", er belegte damals den siebten Platz. "Ich habe nicht die Erwartung Freunde zu gewinnen, aber ich bin offen dafür", teilt er in einem Statement bei Instagram mit. Er wolle alles dafür tun, das Preisgeld mit nach Hause zu nehmen.

Die Moderatorin und Ex-Freundin von Marc Terenzi (46) sowie der brasilianische Musiker gesellen sich damit zu den bereits bekannten Teilnehmenden Mike Heiter (32), Mimi Fiedler (49) und Max Kruse (36). Als Moderatoren sind wie gewohnt Marlene Lufen (53) und Jochen Schopp (45) mit von der Partie, die zur Sendung gehörige Latenight-Show präsentieren erneut Melissa Khalaj (35) und Jochen Bendel (56).

Wie viele Bewohner kommen noch?

Insgesamt werde es "mehr als zehn Bewohner" dieses Jahr geben, sagte Senderchef Marc Rasmus Mitte August im Rahmen einer Pressekonferenz. Ein weiterer Sportler werde nicht dabei sein, dafür ein weiterer Schauspieler. Die Sendung wird wieder in Köln-Bocklemünd produziert, ein Live-Publikum werde es nicht geben, erklärte er. Eine Wildcard-Show wird es indes wieder geben. "Das war ein super Erfolg letztes Jahr und hat uns großen Spaß gemacht."

Die zwölfte Ausgabe von "Promi Big Brother" startet am 7. Oktober in Sat.1 und auf Joyn. Zwei Wochen lang werden die Prominenten dann 24 Stunden täglich unter Kamerabeobachtung stehen. Was im Container vor sich geht, wird live übertragen.