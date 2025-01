Mit Claudia Obert, Iris Klein und mehr „Promis unter Palmen“: Dritte Staffel startet im Februar

Die Kandidaten von "Promis unter Palmen" um Champagner-Queen Claudia Obert. (smi/spot)

SpotOn News | 07.01.2025, 12:48 Uhr

Nach vier Jahren Pause geht "Promis unter Palmen" schon bald in Sat.1 in die dritte Staffel. Ab dem 17. Februar kämpfen Claudia Obert und Co. um die goldene Kokosnuss. Auf dem Streamingdienst Joyn geht es noch früher los.

Zwei Monate nachdem Sat.1 die Kandidaten von "Promis unter Palmen" bekannt gegeben hat, steht nun auch der Starttermin fest. Staffel drei beginnt am 17. Februar 2025. Das gab der Sender am Dienstag bekannt. Die acht Folgen laufen jeweils montags um 20:15 Uhr in Sat.1. Auf Joyn werden die Episoden immer schon eine Woche vor der TV-Ausstrahlung bereitstehen. Die erste Folge gibt es bei dem Streamingdienst also schon am 10. Februar.

Video News

Direkt im Anschluss an die TV-Ausstrahlung zeigt Sat.1 montags "Promis unter Palmen – Die Late Night Show". Jochen Bendel (57) bespricht mit Gästen live die Ereignisse der jeweiligen Folge.

"Promis unter Palmen": Diese Stars sind in Staffel 3 dabei

Zwölf Stars kämpfen um die goldene Kokosnuss und 50.000 Euro. Die Unternehmerin Claudia Obert (63) bekommt in Staffel drei eine zweite Chance. Die erste Staffel verließ sie nach Mobbing-Attacken ihrer Mitkandidaten.

Neben Reality-Queen Obert ziehen diese Promis nach Thailand: Die ehemaligen "DSDS"-Kandidaten Menowin Fröhlich (37), Melody Haase (30) und Cosimo Citiolo (43). "Teppichluder" Janina Youssefian (42), Ex-Nationaltorwart und -Dschungelcamper Eike Immel (64), Katzenberger-Mutter Iris Klein (57) sowie YouTuber Chris Manazidis (38). Lisha Savage (38), Kim Virginia (29) und Nikola Glumac (28) haben sich mit einschlägigen Trash-Formaten bereits einen Namen gemacht und mischen auch bei "Promis unter Palmen" mit. Neu im Reality-Geschäft ist Lotto-Millionär Chico.

Für Fans von "Promis unter Palmen" geht im Februar eine lange Wartezeit zu Ende. Denn Sat.1 stellte 2021 die Show mitten in der zweiten Staffel ein. Einen Tag nach Ausstrahlung der zweiten Folge starb Kandidat Willi Herren (1975-2021) überraschend im Alter von nur 45 Jahren. Aus Pietätsgründen stoppte Sat.1 im Anschluss die Ausstrahlung der restlichen, bereits abgedrehten Episoden. Als Siegerin der Staffel wurde später Giulia Siegel (50) bekannt gegeben. Zu Beginn der Staffel hatte Teilnehmer Prinz Marcus von Anhalt (58) außerdem mit homophoben Äußerungen für Aufsehen gesorgt.

Im Juni 2021 verkündete der Sender dann: "Es wird keine weitere Staffel von 'Promis unter Palmen' geben." Man sei davon überzeugt, dass "gutes Reality-TV" eine "hervorragende Fernsehunterhaltung" sei: "Aber 'Promis unter Palmen' passt nicht mehr zu uns." Der Nachfolger "Club der guten Laune" wurde 2022 gezeigt, wurde jedoch zu keinem Quotenerfolg.