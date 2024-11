Legendäres Video verwendet Queen Elizabeth II.: Posthumer Auftritt im dritten „Paddington“-Film

Zwei Gesichter, die in Großbritannien verehrt werden: Paddington und die verstorbene Queen Elizabeth II. (ae/spot)

SpotOn News | 02.11.2024, 12:01 Uhr

Im Sommer 2022 machte ein lustiger Clip die Runde, in dem die Queen und der Paddington-Bär zusammen Tee trinken. Diese Szenen tauchen nun auch in einem neuen Spielfilm auf - und bescheren damit ein Wiedersehen mit der verstorbenen Monarchin.

Der Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) liegt bereits mehr als zwei Jahre zurück – doch bald wird die legendäre britische Monarchin noch einmal einen Auftritt auf der großen Leinwand haben. Wie unter anderen die "Daily Mail" berichtete, wird die Mutter von König Charles III. (75) im lang erwarteten dritten Teil von "Paddington" zu sehen sein.

Der legendäre Nachmittagstee ist nun auch im Spielfilm zu sehen

Sieben Jahre nach dem zweiten Teil steht nun "Paddington in Peru" in den Startlöchern, in dem auch Olivia Colman (50) mitspielt. Sie verkörperte in der Serie "The Crown" die Queen. Und auch die Monarchin selbst dürfte die Zuschauer mit einem Cameo-Auftritt überraschen: Sie wird beim Nachmittagstee mit Bär Paddington zu sehen sein. Die Szene stammt aus einem kurzen Video, das im Rahmen der Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum 2022 im Palast gedreht wurde.

Der Clip ging damals innerhalb kürzester Zeit viral. Darin trank Paddington zunächst direkt aus der Kanne anstatt aus der Tasse. "Vielleicht möchten Sie ein Marmeladen-Sandwich", bot der süße Bär anschließend an und zog eines aus seinem Hut. "Ich habe immer eines für Notfälle." Die Königin antwortete: "Ich auch. Ich bewahre meins hier auf, für später" – und zog ein Sandwich aus ihrer berühmten Handtasche. "Frohes Jubiläum, Ma'am", sagte Paddington am Ende. "Und danke… für alles." Darauf erwiderte die Queen: "Das ist sehr freundlich." Im vergangenen Jahr wurde das Video bei den BAFTA TV Awards als "Denkwürdigster Fernsehmoment" ausgezeichnet.

Buckingham-Palast erteilte die Genehmigung

Wie die "Daily Mail" weiter berichtete, war die Genehmigung des Buckingham-Palasts erforderlich, damit der Clip für den Spielfilm verwendet werden durfte. Ron Halpern, Leiter der weltweiten Produktionen beim französischen Studiocanal, versicherte gegenüber dem Branchenportal "Variety", dass der posthume Queen-Auftritt "mit der Zustimmung und Einwilligung des Königshauses" geschehen sei. Die Royal Family sei "eigentlich sehr glücklich" darüber, "dass es passiert ist", erklärte Produzentin Rosie Alison dem US-Portal. "Aber wir möchten keine große Sache daraus machen, denn Paddington ist offensichtlich ein sehr bescheidener Kerl."

Erst kürzlich wurde bekannt, dass der berühmte Bär einen britischen Pass erhalten hat. Co-Produzent Rob Silva schilderte gegenüber "Radio Times": "Wir schrieben an das Innenministerium und fragten, ob wir eine Kopie bekommen könnten, und sie stellten Paddington tatsächlich einen offiziellen Pass aus – so einen gibt es nur einmal. Man würde nicht glauben, dass das Innenministerium einen Sinn für Humor hat, aber im Rahmen offizieller Untersuchungen haben sie ihn gerade als Bear geführt." Der Pass enthält außerdem Paddingtons Geburtsdatum, den 25. Juni, seinen Nachnamen Brown, sein Geschlecht sowie das südamerikanische Land Peru als seinen Geburtsort.

Ab Ende Januar in Deutschland zu sehen

Der dritte Filmteil, der in Großbritannien am 8. November 2024 und in Deutschland am 30. Januar 2025 in die Kinos kommt, folgt dem berühmten Bären auf seiner Reise, um Tante Lucy in seinem Geburtsland zu besuchen. Unter der Regie von Dougal Wilson kehrt Hugh Bonneville (60) als Mr. Brown zurück und Imelda Staunton (68) wird erneut Tante Lucy spielen. Auch sie spielte übrigens die Queen in "The Crown".