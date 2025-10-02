Film Quentin Tarantino: Veröffentlichung der vollständigen Fassung von ‚Kill Bill‘ mit Bonussequenz bestätigt

Quentin Tarantino - Critics Choice Awards 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2025, 11:00 Uhr

Quentin Tarantino veröffentlicht ‚Kill Bill Vol. 1‘ und ‚Kill Bill Vol. 2‘ als einen einzigen Film.

Der legendäre Regisseur hatte beide Teile ursprünglich als einen Film geschrieben und inszeniert, nun werden sie als ein Projekt auf der großen Leinwand präsentiert.

‚Kill Bill: The Whole Bloody Affair‘ wird am 5. Dezember von Lionsgate veröffentlicht, komplett mit einer bisher unveröffentlichten siebeneinhalbminütigen Animationssequenz. Neben der Entfernung des Cliffhanger-Endes aus dem Originalfilm von 2003 wird auch die Zusammenfassung aus der Fortsetzung von 2004 gestrichen. In einer Erklärung sagte Tarantino: „Ich habe ihn als einen Film geschrieben und inszeniert – und ich bin so froh, den Fans die Möglichkeit zu geben, ihn als einen Film zu sehen. ‚Kill Bill: The Whole Bloody Affair‘ lässt sich am besten in einem Kino in glorreichen 70 mm oder 35 mm sehen. Blut und Eingeweide auf der großen Leinwand in ihrer ganzen Pracht!“

In den Filmen spielt Uma Thurman die Rolle der Braut, die Rache an ihrem ehemaligen Chef und Liebhaber Bill und der Deadly Viper Assassination Squad nimmt. Weitere Darsteller sind Lucy Lui, Vivica A. Fox, Michael Madsen, Daryl Hannah, Gordon Liu, Michael Marks und David Carradine.

Während Tarantino sich über die Wiederveröffentlichung als kompletter Film freut, lehnte er zuvor die Idee ab, einen dritten Film in der Reihe zu drehen, obwohl viele Leute sich wünschten, dass Thurmans Tochter Maya Hawke in einer möglichen Besetzung mitspielen würde. Tarantino sagte jedoch gegenüber der flämischen Zeitung ‚De Morgen‘: „Das sehe ich nicht so. Mein letzter Film handelt von einem Filmkritiker, einem männlichen Kritiker. Und er spielt in den 70er Jahren.“