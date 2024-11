Stars Quincy Jones: Musikproduzent stirbt mit 91 Jahren

Bang Showbiz | 04.11.2024, 14:00 Uhr

Quincy Jones ist tot.

Der legendäre Musikproduzent – der vor allem als Produzent des verstorbenen Michael Jacksons ‚Thriller‘-Albums bekannt war und auch mit Größen wie Frank Sinatra und Ray Charles zusammenarbeitete – ist am Sonntag (03. November) im Alter von 91 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben, wie sein Publizist Arnold Robinson bekannt gab. Quincys Angehörige sagten in einer Erklärung: „Heute Abend müssen wir mit vollem, aber gebrochenem Herzen die Nachricht vom Tod unseres Vaters und Bruders Quincy Jones mitteilen. Und obwohl dies ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat, und wissen, dass es nie wieder einen wie ihn geben wird.“

Die Karriere des Produzenten erstreckte sich über 70 Jahre und brachte ihm 28 Grammy Awards von 80 Nominierungen ein. Neben ‚Thriller‘ produzierte er auch ‚Off the Wall‘ und ‚Bad‘ für Michael sowie Platten für Aretha Franklin, Donna Summer, George Benson und Dizzy Gillespie. Er war Co-Autor und Produzent der Charity-Single ‚We Are The World‘ und war ein erfolgreicher Komponist für Dutzende von Filmmusiken. Abseits der Musik gründete er 1990 eine TV- und Filmproduktionsfirma, die mit ‚The Fresh Prince of Bel-Air‘ und ‚The Color Purple‘ besonders erfolgreich war, und startete 2017 Qwest TV, einen On-Demand-Musik-TV-Dienst.

Quincy Jones wurde 1993 in Chicago geboren, bevor er nach der Scheidung seiner Eltern mit seinem Vater in den Bundesstaat Washington zog. Mit nur 14 Jahren spielte er in einer Band mit dem Teenager Ray Charles, einmal sogar als Backband für Billie Holiday. Nach seinem Musikstudium an der Universität zog er nach New York, nachdem er von Jazzbandleader Lionel Hampton engagiert worden war, und spielte bei einem frühen Auftritt Trompete für Elvis Presley bei den ersten TV-Auftritten des King. Quincy bekam schließlich einen Job als Produzent und Arrangeur bei Mercury Records und begann auch, Filme zu vertonen. Er wurde 1968 für ‚The Eyes of Love‘ aus dem Film ‚Banning‘ als erster Afroamerikaner für den besten Originalsong bei den Oscars nominiert.

Der Produzent entging nur knapp dem Tod durch Charles Mansons Sekte, da er vergessen hatte, dass er zu Sharon Tates‘ Haus eingeladen war, in der Nacht, als dort die Morde geschahen. Außerdem überlebte er 1974 ein Hirnaneurysma. Quincy Jones war dreimal verheiratet, bis 1966 neun Jahre lang mit seiner Highschool-Freundin Jeri Caldwell, von 1967 bis 1974 mit Ulla Andersson und von 1974 mit Peggy Lipton, die er im selben Jahr heiratete, in dem er sich zum zweiten Mal scheiden ließ, bevor sie sich 1989 trennten. Er hatte Tochter Jolie mit Jeri, einen Sohn, Quincy Jr., und Tochter Martina, mit Ulla, und zwei Töchter, Rashida und Kidada, mit Peggy. Er hat auch Tochter Rachel aus einer kurzen Beziehung mit Carol Reynolds und Tochter Kenya mit Nastassja Kinski.