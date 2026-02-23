Musik Radiohead gründen weitere Firma: Neue Projekte in Planung?

Thom Yorke Radiohead - Roundhouse 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.02.2026, 18:00 Uhr

Radiohead scheinen neue Projekte in Arbeit zu haben.

Fans sind in Aufruhr, nachdem alle fünf Mitglieder der legendären Band offiziell als Direktoren eines neu gegründeten Unternehmens aufgeführt wurden, das den vielsagenden Namen ‚Futile Endeavours Limited‘ trägt. Wie aus Einträgen im britischen Handelsregister hervorgeht, wurden Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien und Philip Selway jeweils als Direktoren der privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingesetzt.

Die Eintragung bestätigt, dass alle fünf Musiker — die in den letzten Jahren eine Mischung aus Solo-Projekten, Filmmusik und Nebenbands verfolgt haben — an dem neuen Vorhaben beteiligt sind. Der Zweck des Unternehmens wurde bislang nicht öffentlich bekannt gegeben, doch die Tatsache, dass jedes Radiohead-Mitglied aufgeführt ist, hat unter Fans sofort Neugier ausgelöst. Das letzte Studioalbum der legendären Alternative-Rockband, ‚A Moon Shaped Pool‘, erschien 2016. Obwohl die Mitglieder individuell aktiv geblieben sind, haben sie seit fast einem Jahrzehnt kein gemeinsames neues Material veröffentlicht.

Der Name ‚Futile Endeavours Limited‘ verstärkt die Spekulationen zusätzlich. Radiohead haben eine lange Tradition darin, kryptische oder augenzwinkernde Firmennamen für ihre Geschäftsstrukturen zu verwenden, wodurch Fans oft versuchen, versteckte Bedeutungen oder künstlerische Anspielungen zu entschlüsseln.

Die Band kehrte 2025 nach siebenjähriger Pause auf die Bühne zurück und spielte eine begrenzte Reihe von Shows in Europa, mit Stopps in Madrid, Bologna, London, Kopenhagen und Berlin — und Jonny gab kürzlich zu, dass er selbst überrascht gewesen sei, dass die Tour überhaupt zustande kam, und dass er unsicher sei, wie die Zukunft der ‚Creep‘-Rockband aussieht. Er sagte der ‚Times‘: „Ich bin überrascht, dass die Tour tatsächlich stattgefunden hat und dass wir sie alle so sehr genossen haben.“ Zu möglichen weiteren Konzerten fügte er hinzu: „Veranstaltungsorte werden so weit im Voraus gebucht. Um noch einmal auf Tour zu gehen, müssten wir uns jetzt entscheiden, und selbst dann würde es 18 Monate dauern, bis es passiert.“