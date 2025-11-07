Musik Rag’n’Bone Man arbeitet mit Danger Mouse an neuem groovigen Song ‚Time To Love‘

Bang Showbiz | 07.11.2025, 14:00 Uhr

Rag’n’Bone Man hat den von Danger Mouse produzierten Song ‚Time To Love‘ veröffentlicht.

Der ‚Human‘-Interpret sagt, dass er sich einen Traum erfüllt hat, indem er mit dem Studio-Zauberer an dem groovigen Track gearbeitet hat, der Elemente aus Blues, Soul und Hip-Hop verbindet. Rag’n’Bone Man sagte: „‚Time To Love‘ handelt davon, sich einen Moment zu nehmen, um die Liebe existieren zu lassen – selbst in einer schnelllebigen Welt – und auch davon, sich für die Möglichkeit zu öffnen, nach langer Zeit der Verschlossenheit wieder Liebe zu finden. Mit Danger Mouse zu arbeiten war schon immer ein Traum von mir: Ich liebe seine erkennbare Handschrift und seine kreative Herangehensweise.“

Rag’n’Bone Man hat den Song kürzlich bereits angeteasert und ihn als „leicht undergroundig“ beschrieben. Er sagte zu ‚Rolling Stone AU/NZ‘: „Es ist ein echter Kracher. Ich würde sagen, er ist leicht undergroundig. Es ist nicht unbedingt ein großer Popsong, aber es bringt das Publikum wirklich dazu, mit dem Kopf zu nicken.“

Danger Mouse – mit bürgerlichem Namen Brian Burton – ist bekannt für seine Arbeit mit Künstlern wie Gnarls Barkley, CeeLo Green, Broken Bells, The Black Keys und Gorillaz. Rag’n’Bone Man war kürzlich auch auf dem Track ‚Up‘ von Danger Mouse und Black Thought zu hören. ‚Time To Love‘ folgt auf Rag’n’Bone Mans Album von 2024, ‚What Do You Believe In?‘, das weltweit Charterfolge erreichte. Der Künstler – dessen bürgerlicher Name Rory Graham ist – gab zu, dass ihm das emotionale Album geholfen habe, mit dem „Trauma“ umzugehen, einen geliebten Menschen zu verlieren. Er sagte der Publikation: „Es hat mir wirklich durch das Trauma geholfen. Es ist nicht leicht, Menschen, Familie, zu verlieren. Anfangs dachte ich beim Live-Auftritt dieser Songs: ‚Das geht gar nicht. Ich wäre einfach ein Chaos.‘ Aber auch das habe ich überwunden. Es war definitiv eine Art Heilmittel.“ ‚Time To Love‘ ist jetzt auf allen großen Plattformen verfügbar.