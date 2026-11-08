Stars Rapper Fetty Wap hat geheiratet

Fetty Wap - 2020 - Famous - MTV VMAs BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2026, 12:00 Uhr

Weniger als vier Monate nach ihrer Verlobung haben Fetty Wap und Alexis Hill geheiratet.

Fetty Wap ist unter der Haube.

Der 35-jährige Rapper und seine Verlobte Alexis Hill haben sich das Jawort gegeben. Am Samstag (7. November) machte das Model die Hochzeit mit mehreren Bildern auf Instagram öffentlich. Auf den Aufnahmen präsentieren sich die frisch Vermählten in ihren weißen Hochzeitsoutfits. Alexis trug ein bodenlanges Satin-Ballkleid mit transparenten Ärmeln und Spitzendetails sowie einen langen Schleier. Ihren Instagram-Beitrag versah sie mit den Worten: „Mr. und Mrs. Maxwell.“

Wie ‚The Shade Room‘ berichtet, fand die Trauung bereits am Donnerstag (5. November) in New Jersey statt. Fast 100 Gäste sollen bei der Feier in einer schlossähnlichen Location dabei gewesen sein. Auf weiteren Fotos, die Alexis und der Hochzeitsfotograf Stanley Babb teilten, sind auch die Outfits der Hochzeitsgesellschaft zu sehen: Die Brautjungfern trugen allesamt rosa Satin, während Fetty Wap in einem komplett weißen Satinanzug mit langem Mantel und passenden weißen Schuhen erschien.

Die Verlobung hatte das Paar im Juli auf Instagram bekannt gegeben. Damals veröffentlichte Alexis Fotos und Videos des Heiratsantrags des ‚Trap Queen‘-Interpreten. Dabei zeigte sie auch ihren neuen Diamant-Verlobungsring vor einer herzförmigen Dekoration aus rosa Blumen, auf der die Frage „Willst du mich heiraten?“ zu lesen war. Ihren Beitrag kommentierte sie mit den Worten: „Ich habe Ja gesagt.“

Die Hochzeit folgt auf eine bewegte Zeit für den Rapper. Im Januar wurde Fetty Wap aus einem Bundesgefängnis in den offenen Vollzug verlegt. Im August 2022 hatte er sich schuldig bekannt, an einer Verschwörung zur Verteilung und zum Besitz kontrollierter Substanzen beteiligt gewesen zu sein. Anschließend wurde er zu sechs Jahren Haft verurteilt. Nachdem er mehr als die Hälfte seiner Strafe verbüßt hatte, erfolgte die Verlegung in den offenen Vollzug. Anfang dieses Jahres erklärte der Musiker gegenüber dem Magazin ‚Rolling Stone‘, dass er sich nach seiner Haftzeit „rehabilitiert“ fühle. „Ich habe jetzt einfach eine klare Einstellung zum Leben und das Gefühl, dass eigentlich nichts wirklich so wichtig ist“, erklärte der ‚679‘-Künstler.