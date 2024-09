Ihm drohen über 20 Jahre Gefängnis Rapper Sean „Diddy“ Combs verhaftet: So lautet die Anklage

Wandert Sean "Diddy" Combs für Jahrzehnte hinter Gitter? (lau/spot)

SpotOn News | 17.09.2024, 17:13 Uhr

Nach der Verhaftung von Sean "Diddy" Combs hat die Staatsanwaltschaft in New York jetzt auch die Anklage gegen ihn veröffentlicht. Es geht um Vorwürfe des Sexhandels und der organisierten Kriminalität.

Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs (54) drohen über 20 Jahre hinter Gittern, sollte er für schuldig befunden werden. Nachdem der Musiker, Produzent und Unternehmer am Montagabend (16. September) in New York festgenommen worden war, hat die dortige Staatsanwaltschaft nun auch die Anklageschrift veröffentlicht. Der 54-Jährige wird demnach wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität angeklagt, berichtet unter anderem die "New York Times".

Video News

Leitete Sean Combs ein "kriminelles Unternehmen"?

"Jahrzehntelang hat der Angeklagte Sean Combs, auch bekannt als 'Puff Daddy', 'P. Diddy' oder 'Diddy' […] Frauen und andere in seinem Umfeld missbraucht, bedroht und gezwungen, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, seinen Ruf zu schützen und sein Verhalten zu verbergen", heißt es "Deadline" zufolge in der Anklageschrift.

Mithilfe seiner Mitarbeiter und umfangreichen Geschäftsressourcen habe Combs "ein kriminelles Unternehmen" aufgebaut, "dessen Mitglieder und Partner unter anderem Sexhandel, Zwangsarbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Behinderung der Justiz begingen oder zu begehen versuchten".

"Er wird natürlich auf nicht schuldig plädieren", sagte Combs' Anwalt Marc Agnifilo am Dienstagmorgen der "New York Times" zufolge vor dem Gerichtsgebäude. Sein Mandant werde "mit all seiner Energie und all seiner Kraft" gegen die Anklage ankämpfen.

Zahlreiche Anschuldigungen und ein überaus verstörendes Video

Combs' Verhaftung und Anklage wurde erwartet, seit Bundesbehörden am 25. März die Häuser des Musikmoguls in Los Angeles und Miami durchsuchen ließen. Combs, der auch als Diddy und Puff Daddy bekannt ist, war im November 2023 von einer Ex-Freundin Casandra "Cassie" Ventura (38) beschuldigt worden, er habe sich am Sexhandel beteiligt und sie missbraucht.

Im Mai kursierte dann ein verstörendes Video aus dem Jahr 2016, auf dem er sie auf einem Hotelflur angegriffen hatte. Der Musiker erklärte daraufhin, er habe "den Tiefpunkt erreicht" und suche "keine Entschuldigungen" für sein "unentschuldbares" Verhalten. Er übernehme "die volle Verantwortung".

Nach der Ex-Freundin hatten auch noch andere Menschen dem Rapper sexuelle Übergriffe bis hin zu Massenvergewaltigung vorgeworfen und von Sexpartys berichtet, bei denen Frauen unter Drogen und von Combs missbraucht worden sein sollen.