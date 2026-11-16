Stars Rashida Jones spricht über den Druck, in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters zu treten

Rashida Jones - World Premiere Of Disney's 'Hexed' - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 14:00 Uhr

Rashida Jones spricht über den Druck, in die Fußstapfen ihres berühmten Vaters zu treten.

Rashida Jones staunt manchmal selbst darüber, wie unbeschwert sie ihren Alltag bewältigen kann, wenn sie ihre Karriere mit der ihres Vaters vergleicht.

Der 2024 verstorbene Musikproduzent Quincy Jones hatte schon früh eine beeindruckende Erfolgsgeschichte vorzuweisen. Die Schauspielerin, die in diesem Jahr 50 wurde, empfindet das Erbe ihres Vaters deshalb gleichermaßen als Ansporn und als enorme Herausforderung. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Sunday Times Style‘ erzählte sie, dass sie sich zuletzt häufiger mit diesem Vergleich beschäftigt habe. Ihr Vater sei gerade 50 gewesen, als Michael Jacksons Erfolgsalbum ‚Thriller‘ erschien. Zu diesem Zeitpunkt hatte Quincy Jones bereits vier Oscar-Nominierungen erhalten und elf Grammys gewonnen. „Es ist verrückt, wenn jemand in diesem Alter schon so erfolgreich ist“, sagte Rashida. Der Blick auf die Laufbahn ihres Vaters könne sie durchaus einschüchtern. „Wenn ich mir seine Karriere anschaue, bin ich überrascht, dass ich mich nicht einfach zusammenrolle und nie wieder das Haus verlasse.“ Gleichzeitig versuche sie, sich bewusst zu machen, dass sie ihren eigenen Weg gehen müsse. „Ich bin schließlich nicht mein Vater. Sein Erfolg hatte auch seinen Preis – für seine Beziehungen und seine Gesundheit.“

Mit ihrem Partner Ezra Koenig, dem Frontmann der Band Vampire Weekend, hat Rashida einen achtjährigen Sohn namens Isaiah. Den Jungen hält sie weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. „Wenn ich das so lange wie möglich vermeiden kann, habe ich das Gefühl, als Mutter etwas richtig zu machen“, erklärte sie. Vor ihrer Beziehung habe sie die Musik von Vampire Weekend nicht gekannt. Umso mehr genieße sie es nun, die Band durch ihren Partner zu entdecken. „Es ist toll, als Erwachsene mittleren Alters eine ältere Band durch den eigenen Partner kennenzulernen. Schließlich bekomme ich jeden Tag private Konzerte“, scherzte sie. Ob die beiden irgendwann gemeinsam Musik schreiben könnten, ließ sie offen. Sie würden sich aber über ihre unterschiedlichen kreativen Arbeitsweisen austauschen.

Auch privat beschäftigt Rashida derzeit ein emotionales Thema. In ihrem kommenden Film ‚Hexed‘ spielt sie eine überforderte alleinerziehende Mutter. Beim ersten Anschauen des Films sei sie überraschend stark berührt gewesen. Eine bestimmte Szene habe Erinnerungen an ihre eigene Mutter Peggy Lipton geweckt, die vor sieben Jahren starb und durch ihre Rolle in ‚Twin Peaks‘ bekannt wurde. „Es geht darum, die eigene Mutter als echten Menschen zu sehen“, sagte Rashida. Erst im Nachhinein habe sie erkannt, dass es auch eine jugendliche Seite an ihrer Mutter gegeben habe, die sie nie wirklich kennengelernt habe. „Ich wünschte, sie wäre noch hier, damit ich ihr sagen könnte: Was auch immer du mit dir herumgetragen hast, es ist in Ordnung. Danke. Du hast dich wunderbar um mich gekümmert.“

Nach der Scheidung ihrer Eltern lebte Rashida ab ihrem 14. Lebensjahr bei ihrer Mutter. Damals habe sie sich bewusst vorgenommen, möglichst unkompliziert zu sein. Ihre ältere Schwester Kidada habe bereits für genügend familiäre Turbulenzen gesorgt. „Ich war eine sehr verantwortungsbewusste Jugendliche und habe mir großen Druck gemacht, ein braves Mädchen zu sein“, erinnerte sie sich. „Meine ältere Schwester hatte die ganze Teenager-Drama-Zeit schon für sich beansprucht. Ich dachte mir: Das muss ich meiner Mutter nicht zweimal zumuten.“