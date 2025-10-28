Musik RAYE: Gestohlenes Auto mit Songwriting-Büchern ist wieder zurück

Raye attends The Ivors Academy Honours 2025 at InterContinental Park Lane Hotel - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2025, 18:00 Uhr

RAYEs gestohlenes Auto wurde mitsamt ihren Songwriting-Büchern wiedergefunden.

Anfang des Jahres musste die BRIT-Award-Gewinnerin eine schwere Krise durchmachen, als ihr Auto gestohlen wurde – darin sowohl die originalen Songbooks zu ihrem Debütalbum von 2023 ‚My 21st Century Blues‘ als auch ihre einzige Kopie an Notizen und Ideen für den Nachfolger. RAYE hat nun enthüllt, dass glücklicherweise sowohl das Auto als auch ihre Notizen und Texte Monate später zu ihr zurückkehrten.

„Es war eine Achterbahnfahrt, aber was ich nicht jedem erzählt habe, ist, dass die Polizei mich vielleicht vor zwei oder drei Monaten angerufen hat, weil sie mein Auto gefunden hat“, sagte Raye jetzt im Gespräch mit ‚The EE Official Big Top 40‘. „Ich habe es nicht nur zurückbekommen – es wurde nicht eine einzige Sache aus dem Auto genommen. Alle meine Songwriting-Bücher waren da, unberührt.“ Sie fügte hinzu: „Am Ende ging alles gut aus. Gib niemals die Hoffnung auf.“

RAYE ließ sich aber auch von dem Rückschlag nicht aufhalten und veröffentlichte im September die Lead-Single ihres kommenden Albums, ‚Where Is My Husband!‘, die derzeit in den Charts weit oben steht. Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich hatte viele brillante Gedichte und Titel und Sätze und Wörter. Ich fing an, die Idee zu erforschen, die Texte zu Melodien zu schreiben. Melodien sind eine reichliche Sache, mit der man immer spielen kann, aber die Texte sind anders – sie sind so wichtig.“ Sie fügte hinzu, dass sie die Art von Person sei, die aus Zitronen Limonade mache, und dass Verlieren, Gewinnen, Versuchen und Irrtum nun einmal zum Leben dazugehören. „Und dann darfst du vielleicht durch ein Wunder hin und wieder Erfolg haben. Ich werde unermüdlich danach streben, Musik zu erschaffen, die ich liebe. Und jetzt kann ich so lange weggehen, wie ich will, und ein zweites Album schreiben.“