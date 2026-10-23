Musik Raye gewinnt den Mercury Prize 2026 und spricht vom ’schönsten Geburtstagsgeschenk‘

Raye - Oct 26 - Getty - Mercury Prize win - credit JMEnternational / Contributor BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2026, 11:00 Uhr

Raye gewinnt den Mercury Prize 2026 und spricht von ihrem 'schönsten Geburtstagsgeschenk'.

Raye hat den Mercury Prize 2026 gewonnen und kann ihr Glück kaum fassen.

Die britische Sängerin und Songwriterin bezeichnete die Auszeichnung als das „schönste Geburtstagsgeschenk“, das sie sich hätte wünschen können. Die 28-Jährige setzte sich mit ihrem Album ‚This Music May Contain Hope‘ durch, das sie selbst geschrieben und mitproduziert hat. In die Platte habe sie „so viel Leidenschaft und Liebe zur Musik“ gesteckt, verriet die Künstlerin nach ihrem Sieg.

Hinter der Bühne der Utilita Arena in Newcastle sprach Raye am Donnerstagabend (22. Oktober) über die Bedeutung der Auszeichnung: „Ich habe wirklich mein ganzes Herzblut in dieses Album gesteckt. Das habe ich tatsächlich getan.“ Bis zuletzt habe sie sich vorgenommen, ein möglichst ambitioniertes Werk zu schaffen. „Wir haben darauf Musiker im Umfang von ungefähr vier Orchestern versammelt. In dieses Album sind so viel Leidenschaft und Liebe zur Musik eingeflossen.“ Der Mercury Prize sei eine Auszeichnung, die sie sehr ernst nehme und von der sie schon lange geträumt habe. „Ich bin einfach unglaublich dankbar. Es ist wirklich das schönste Geburtstagsgeschenk, das ich mir hätte wünschen können“, sagte sie.

Mit ihrem Sieg setzte sich Raye gegen ein hochkarätiges Teilnehmerfeld durch. Zu den zwölf nominierten Alben des Jahres gehörte auch ‚The Boys of Dungeon Lane‘, das Soloalbum von Sir Paul McCartney. Damit war die Beatles-Legende erstmals auf einer Mercury-Prize-Auswahlliste vertreten. Ebenfalls nominiert waren Dave mit ‚The Boy Who Played the Harp‘, Florence + The Machine mit ‚Everybody Scream‘, Olivia Dean mit ‚The Art of Loving‘, Nia Archives mit ‚Emotional Junglist‘ und Suede mit ‚Antidepressants‘. Die weiteren Kandidaten waren Dove Ellis mit ‚Blizzard‘, JADE mit ‚THAT’S SHOWBIZ BABY!‘, Knats mit ‚A Great Day in Newcastle‘, Kojey Radical mit ‚Don’t Look Down‘ sowie das Gemeinschaftsprojekt ‚HELP(2)‘ des Labels War Child Records. Am Ende konnte sich jedoch Raye mit ihrem ambitionierten Album durchsetzen.

Bis Fans neue Musik von der Sängerin hören können, könnte es allerdings noch eine Weile dauern. Im August hatte Raye angekündigt, vorerst kein weiteres Album veröffentlichen zu wollen. In der US-Sendung ‚Today‘ erklärte sie scherzhaft: „Ich streike praktisch. Ich streike so lange, bis ich mich verliebe. Erst dann mache ich wieder ein Album.“ Der Grund dafür sei, dass sie bereits unzählige Songs geschrieben habe, in denen es um gescheiterte Beziehungen, Einsamkeit und enttäuschte Liebe gehe. „Stellt euch das einmal vor: Ich bin schon sehr lange Songwriterin, und meine Perspektive – zumindest meine eigene – war größtenteils immer dieselbe: ‚Das hat nicht funktioniert‘, ‚Das ist schrecklich‘ oder ‚Ich bin allein‘. Dann ging es um diesen Ex und irgendwann um den nächsten Ex. Diese Sichtweise langweilt mich inzwischen einfach“, erklärte sie. Auf die Frage, ob sie tatsächlich mit einem neuen Album warten werde, bis sie den richtigen Partner gefunden habe, antwortete Raye unmissverständlich: „Absolut. Ich bleibe dabei. Das kann auch zehn Jahre dauern, Leute!“