Musik RAYE macht Ticket-Bots für Ansturm auf exklusives London-Konzert verantwortlich

Raye - Brighton & Hove Pride on the Park Festival - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2026, 14:00 Uhr

RAYE wird noch in diesem Monat vor 5.000 Fans in der Londoner Royal Albert Hall auftreten. Der Anmeldeprozess für den Vorverkauf wurde jedoch von Ticket-Wiederverkäufern "überrannt".

RAYE hat KI-Bots kritisiert, nachdem sich unglaubliche 1,8 Millionen Menschen für ihr Konzert angemeldet hatten.

Die britische Sängerin reagierte damit auf „Hunderttausende gefälschte Registrierungen“ für ihren einmaligen Auftritt am 23. Oktober in der Londoner Royal Albert Hall. Bei dem Konzert wird sie ihr zweites Album ‚This Symphony May Contain Hope‘ gemeinsam mit dem Heritage Orchestra und dem Flames Collective neu interpretieren.

Auf X machte RAYE ihrem Ärger Luft: „Wir haben 1,8 Millionen Registrierungen für 5.000 Plätze erhalten. Leider wurde unser Anmeldeverfahren von Ticket-Wiederverkäufern überflutet, die mithilfe von KI-Bots Hunderttausende gefälschte Registrierungen erstellt haben.“ Sie habe noch nie einen derart massiven Einsatz von Bots erlebt. „Es ist mir sehr wichtig, dass Fans Tickets zum Originalpreis kaufen können“, betonte die 28-Jährige.

Gemeinsam mit ihrem Team entschied sich RAYE deshalb, die Anmeldeliste manuell zu überprüfen. So soll sichergestellt werden, dass möglichst nur echte Fans Zugang zum Vorverkauf erhalten. Damit habe man verhindern wollen, dass Ticket-Wiederverkäufer einen regulären Vorverkauf ausnutzen könnten. Die ausgewählten Personen sollten ihren Vorverkaufslink samt Code am Dienstag (13. Oktober) um 11.45 Uhr britischer Zeit per E-Mail erhalten. Der Verkauf beginnt um 12 Uhr. Wer keinen Code bekommt, muss auf den anschließenden regulären Verkauf der verbliebenen Tickets hoffen.

Abschließend schrieb RAYE: „Ich weiß nicht, was die Zukunft für den Ticketverkauf bereithält. Eines weiß ich aber: Diese Erfahrung hat mir wirklich die Augen geöffnet.“ Deshalb wolle sie gemeinsam mit ihrem Team intensiv über mögliche Lösungen nachdenken.

Die ‚Where Is My Husband!‘-Interpretin hatte sich nach dem Erfolg ihres Albums ‚My 21st Century Blues‘ aus dem Jahr 2023 viel für ‚This Music May Contain Hope‘ vorgenommen. Im Mai berichtete RAYE gegenüber ‚Billboard‘, wie sehr sie die selbst auferlegten Erwartungen belastet hätten. „Ich glaube, dass ich mich im letzten Jahr mit diesem Album, der Menge an Tourneen und allem, was dazugehört, wirklich bis an meine Grenzen gebracht habe“, räumte sie ein.