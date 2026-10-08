Musik Dave führt das Feld an: Urban Music Awards geben Nominierungen für 2026 bekannt

Rapper Dave - Mercury Prize 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2026, 18:00 Uhr

Dave geht als großer Favorit in die diesjährigen Urban Music Awards.

Der britische Rapper kommt auf insgesamt zehn Nominierungen und liegt damit vor Olivia Dean, RAYE und Jim Legxacy, die jeweils achtmal nominiert wurden. Die mittlerweile 24. Ausgabe der Urban Music Awards findet am 15. Dezember in London statt und zeichnet Künstler aus der britischen sowie internationalen Urban-Music-Szene aus.

Dave ist unter anderem als ‚Artist of the Year (UK)‘ nominiert, während sein Werk ‚The Boy Who Played the Harp‘ um den Preis für das beste Album konkurriert. Gleich drei weitere Nominierungen erhielt er für seine Zusammenarbeit mit Tems bei ‚Raindance‘. Mit jeweils acht Nominierungen folgen Olivia Dean, RAYE und Jim Legxacy. Skepta kommt auf sieben Nennungen und ist unter anderem für ‚Victory Lap‘, seine Zusammenarbeit mit Fred again.. und PlaqueBoyMax, im Rennen.

Die Kategorie ‚Artist of the Year (UK)‘ ist entsprechend prominent besetzt. Neben Dave treten dort Central Cee, Finn Askew, FLO, J Hus, Jim Legxacy, Lola Young, Nemzzz, Odeal, Olivia Dean, PinkPantheress, RAYE, Scorcher und Skepta gegeneinander an.

Auch beim Preis für das beste Album ist die Konkurrenz groß. Nominiert sind unter anderem Central Cees ‚Cant Rush Greatness‘, Little Simz‘ ‚Lotus‘, RAYEs ‚This Music May Contain Hope‘, Olivia Deans ‚The Art of Loving‘ und FLOs ‚Access All Areas‘.

In der Kategorie ‚Best Group‘ finden sich unter anderem Ezra Collective, D Block Europe, NSG, SAULT und FLO.

Gleichzeitig bauen die Urban Music Awards ihre internationale Ausrichtung weiter aus. Eigene Kategorien rücken Künstler aus den USA, Afrika, der Karibik, Frankreich, Asien und Südamerika in den Mittelpunkt. Auf den Nominierungslisten stehen dabei zahlreiche internationale Stars, darunter Kendrick Lamar, SZA, Doechii, Burna Boy, Wizkid, Tems, Tyla, Vybz Kartel, Aya Nakamura, Diljit Dosanjh, Bad Bunny und Karol G.

Cressida Oppenheimer, Vice President der Urban Music Awards, sieht in der diesjährigen Auswahl einen Beleg dafür, wie sehr sich die Szene in den vergangenen Jahren entwickelt hat. „Seit 24 Jahren unterstützen die Urban Music Awards die Künstler, Produzenten, DJs und Kreativen, die unsere Kultur voranbringen“, erklärte sie. Die Nominierten zeigten, „wie stark, vielfältig und global Urban Music inzwischen geworden ist“. Nun seien die Fans gefragt: „Stimmt ab, und wir sehen uns am 15. Dezember zu einer Nacht voller Eleganz, Mode und Auftritte sowie zur größten Feier des Jahres.“

Die Abstimmung läuft ab sofort über die offizielle Website der Urban Music Awards. Dort sind auch Tickets und VIP-Tische für die Gala erhältlich, zu der neben dem roten Teppich und der eigentlichen Preisverleihung auch Live-Auftritte und eine offizielle Afterparty gehören. Zusätzlich soll die Veranstaltung live auf ‚Channel One TV‘ übertragen werden.