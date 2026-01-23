Musik Raye: Neues Album ist wie eine ‚Umarmung‘

Raye attends The Ivors Academy Honours 2025 at InterContinental Park Lane Hotel - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2026, 09:00 Uhr

Die britische Sängerin bringt im März ihr zweites Studioalbum 'This Music May Contain Hope' heraus.

Rayes neues Album ist wie eine „Umarmung“ für „die Person, die sie gerade braucht“.

Die britische Sängerin hat bestätigt, dass ihr zweites Studioalbum ‚This Music May Contain Hope‘ im März erscheinen wird. Sie beschreibt die Platte als „Medizin“, die sie zunächst für sich selbst gemacht habe und nun bereit sei, mit der Welt zu teilen.

In einem Statement erklärte sie: „Musik ist Medizin, das habe ich immer gesagt. Ich glaube, ich bin gerade dabei, Medizin für mich selbst herzustellen, die ich mit der Welt teilen kann. Ich möchte, dass wir uns alle selbst sagen, dass alles gut werden wird, und dass ich Vertrauen in die Samen habe, die ich unter dem Schnee gepflanzt habe.“ Die 28-Jährige teilte anschließend ihre Vision für das kommende Album. „Ich wollte etwas erschaffen, das eine Umarmung, ein Bett oder ein weicher Ort für die Person ist, die das gerade braucht“, erläuterte sie.

‚This Music May Contain Hope‘ soll am 27. März erscheinen – drei Jahre nach der Veröffentlichung von Rayes Debütalbum ‚My 21st Century Blues‘ aus dem Jahr 2023, das ihr mit dem Song ‚Escapism‘ einen Nummer-eins-Hit in den britischen Singlecharts sowie insgesamt sechs BRIT Awards einbrachte. In Deutschland erreichte der Track Platz drei der Charts. Die erste Single aus dem neuen Album, ‚Where Is My Husband!‘, veröffentlichte Raye bereits im September und erreichte damit ihren zweiten Nummer-eins-Hit in den britischen Charts. In Deutschland kletterte ihr Lied erneut auf Platz drei.

Derzeit ist Raye auf Tour. Die Konzertreihe startete am Donnerstagabend (22. Januar) in Polen. Am Freitag (24. Januar) tritt sie in Berlin auf, am 10. Februar folgt ein Konzert in Köln. Zuvor hatte die Musikerin enthüllt, dass sich die Veröffentlichung ihres zweiten Albums verzögern könnte, nachdem ihr Auto gestohlen worden war – inklusive ihrer Notizbücher mit Songtexten.

Auf Instagram schrieb sie im Oktober 2024: „Es ist mein Geburtstag und mein Auto wurde gestohlen – mit all meinen Songwriting-Büchern im Kofferraum, also kein zweites Album in nächster Zeit. Hab euch lieb, tschüss.“ Einige Monate später wurden sowohl das Auto als auch ihre Notizbücher wiedergefunden, nachdem die Polizei den gestohlenen Wagen ausfindig gemacht hatte.