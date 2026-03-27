Musik RAYE: Neues Album schenkt Hoffnung in schwierigen Zeiten

Raye attends the 2026 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 14:00 Uhr

RAYE hat ihr mit Spannung erwartetes zweites Album ‚This Music May Contain Hope‘ veröffentlicht.

Das Projekt – dessen Veröffentlichung sich verzögerte, nachdem ihr Auto mit ihren Songbüchern gestohlen worden war – ist in vier „Jahreszeiten“ unterteilt, wobei jede Seite der Schallplatte eine andere Phase der Geschichte markiert.

RAYE erklärte das Konzept und sagte, sie betrachte Musik als eine Art Medizin und wolle, dass das Album allen, die eine schwierige Zeit durchmachen, Trost spendet. Sie beschrieb das Album als einen Ort des Trostes, der auf der Idee basiert, auf die eigene Arbeit zu vertrauen, auch wenn der Fortschritt langsam erscheint. Sie sagte in einer Erklärung: „Musik ist Medizin, das habe ich immer gesagt. Ich glaube, ich bin gerade dabei, Medizin für mich selbst herzustellen, die ich mit der Welt teilen kann. Ich möchte, dass wir uns alle sagen, dass alles gut wird, und ich werde an die Samen glauben, die ich unter dem Schnee gepflanzt habe. Ich wollte etwas schaffen, das eine Umarmung, ein Bett oder ein weicher Ort für die Person ist, die es braucht.“

Der Nachfolger von ‚My 21st Century Blues‘ aus dem Jahr 2023 markiert eine bedeutende Wende für die Künstlerin aus Südlondon. Die 17 Titel umfassende Sammlung verbindet Pop, R’n’B, Jazz, Big Band, Soul und orchestrale Elemente und spiegelt damit ein breites kreatives Spektrum wider, das die emotionalen Wandlungen auf dem Album widerspiegelt. Es thematisiert Herzschmerz, Unsicherheit und Neuanfang und vermittelt ein klares Bild davon, wo RAYE gewesen ist und wohin sie sich bewegt. Das Album endet mit ‚Fin‘, einem Titel, der die zentrale Botschaft des Projekts über Durchhaltevermögen und Perspektive unterstreicht.