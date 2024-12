Zweiter Anlauf auch gescheitert Reality-TV-Star Eva Benetatou ist wieder Single

Eva Benetatou hat die Trennung von ihrem Partner nach einem zweiten Liebesanlauf bestätigt. (jom/spot)

SpotOn News | 07.12.2024, 11:30 Uhr

Eva Benetatou geht wieder als Single durchs Leben. Die Trennung von Partner Dennis bestätigte sie auf dem roten Teppich eines Events und erklärte: "Für mich hat es einfach nicht funktioniert."

Die mögliche Dschungelcamp-Kandidatin Eva Benetatou (32) hat sich von ihrem Partner Dennis getrennt. Das gab die Reality-TV-Darstellerin bei einem Event am Freitagabend (6. Dezember) bekannt. "Mein Freund Dennis und ich haben uns getrennt, das ist ganz frisch", sagte sie der "Bild"-Zeitung. Sie habe am letzten Samstag ihre Sachen gepackt und sei gegangen. "Es ist einfach zu viel vorgefallen, was ich gar nicht ausbreiten will. Aber es geht nicht mehr zwischen uns."

Auch im Interview mit RTL bestätigte sie auf Kate Merlans (37) "Katy's Xmas Wonderland"-Party die Trennung. "Für mich hat es einfach nicht funktioniert und das war's", erklärte der TV-Star. "Mir geht es super mit der Trennung und es war genau richtig." Die Liebesgeschichte des Ex-Paares soll laut RTL im Oktober 2023 begonnen haben, nach wenigen Monaten erfolgte eine Trennung mit anschließendem Liebescomeback in diesem Jahr. Der zweite Anlauf ist nun gescheitert. Benetatous Ex-Partner, der bei dem Event ebenfalls anwesend war, sagte im RTL-Interview: "Es passieren Dinge im Leben und wenn man die manchmal nicht ändern kann, dann ist das so. Wir hatten zwei Anläufe. Wir haben's versucht, aber es hat leider nicht funktioniert."

Einzug ins Dschungelcamp?

Zuletzt war Eva Benetatou in den Medien aufgrund einer möglichen Teilnahme am RTL-Dschungelcamp präsent. Laut "Bild"-Zeitung soll sie unter den Promis sein, die zum Kreis der Kandidaten und Ersatzkandidaten für die nächste Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zählen. RTL hat offiziell bisher keine Kandidaten für das Dschungelcamp bekannt gegeben. Bei der Party am Freitag blieb Benetatou dementsprechend vage: "Ich war als Flugbegleiter schon oft in Australien und liebe die Menschen."

2019 war sie eine der Teilnehmerinnen, die in der Datingshow "Der Bachelor" um das Herz von Andrej Mangold (37) kämpften. Später folgten Auftritte etwa bei "Promi Big Brother" (2019), "Kampf der Realitystars" (2023) oder "Das Sommerhaus der Stars". An der Show nahm sie im Jahr 2020 mit ihrem damaligen Partner Chris Broy (35) teil. Der gemeinsame Sohn des getrennten Paares kam im Juni 2021 zur Welt. Im Sommer gab Benetatou bekannt, dass sie mit ihrem Sohn nach Dubai ausgewandert ist.