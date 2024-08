Film Rebecca Ferguson: Rolle in ‚The Magic Faraway Tree‘

Rebecca Ferguson - DUNE: PART TWO - WORLD PREMIERE - LONDON - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2024, 16:00 Uhr

Die Darstellerin hat sich der Besetzung von dem Film angeschlossen.

Rebecca Ferguson hat sich der Besetzung von ‚The Magic Faraway Tree‘ angeschlossen.

Die 40-jährige ‚Dune‘-Schauspielerin hat einen Vertrag für die Rolle der furchteinflößenden Schulleiterin Dame Snap in der neuen Verfilmung von Enid Blytons Kinderbuchreihe in Zusammenarbeit mit Palisades Park Pictures unterzeichnet, bei der der ‚Britannia‘-Filmemacher Ben Gregor die Regie übernehmen wird.

Der Regisseur erzählte in einem Statement: „Rebecca hat eine überragende Leinwandpräsenz, ist eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation und sie ist eine elektrisierende Ergänzung für unseren Film.“ Die Prominente wird in dem Film, der aktuell in den Shinfield Studios in Großbritannien gedreht wird, neben Stars wie Andrew Garfield, Claire Foy, Jennifer Saunders, Pippa Bennett-Warner, Nicola Coughlan und Nonso Anozie mitspielen. Ferguson ist vor allem für ihre Rolle an der Seite von Tom Cruise als Geheimagentin Ilsa Faust in der ‚Mission: Impossible‘-Filmreihe bekannt, verabschiedete sich jedoch von dem Projekt, nachdem ihre Figur im letzten Jahr in ‚Dead Reckoning‘ getötet wurde. Der Star erklärte zuvor, dass sie das Gefühl habe, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für sie gekommen sei, das Franchise zu verlassen, weil sich Faust ihrer Meinung nach von einer „unberechenbaren Einzelgängerin” zu einem „Teamplayer“ entwickelt hatte.