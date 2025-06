Stars Rebel Wilson: Hollywood nahm sie nach ihrer Gewichtsabnahme anders wahr Rebel Wilson erzählte, dass sie in Hollywood „anders wahrgenommen“ worden sei, sobald sie abnahm. Die 45-jährige Schauspielerin wurde für ihre Comedy-Rollen wie die der Fat Amy in ‚Pitch Perfect‘ und der Brynn in ‚Brautalarm‘ bekannt, doch nachdem sie ihre Pfunde verlor, seien ihr auch „ernsthaftere“ Parts in Dramen angeboten worden. Wilson verriet in einem Interview […]