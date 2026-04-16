Stars Bill Kaulitz mischt plötzlich bei ‚Wer wird Millionär?‘ mit

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.04.2026, 14:00 Uhr

Der Tokio-Hotel-Star ist plötzlich im 'Wer wird Millionär?'-Studio zu hören - was ist da los?

Bill Kaulitz sorgt bei ‚Wer wird Millionär?‘ für eine große Überraschung.

In der kommenden Ausgabe der RTL-Quizshow, die am Montag (20. April) im Free-TV ausgestrahlt wird, mischt plötzlich der Tokio-Hotel-Star mit. Moderator Günther Jauch zeigt sich baff, als Kandidatin Silvia Schindler bei der 4.000-Euro-Frage den Telefonjoker zieht und herauskommt, dass niemand Geringeres als Bill Kaulitz auf ihrer Liste steht.

„Was ist denn heute hier los? Bill Kaulitz ist Ihr Joker? Wie sind Sie denn an den gekommen?“, fragt der 69-Jährige. Laut der Kandidatin war das gar nicht so schwer: „Indem ich ihn einfach frage – und er sagt: ‚Ja, würde ich gerne machen.‘ Weil er immer schon Telefonjoker sein wollte.“ Trotzdem entscheidet sich Schindler gegen Bill Kaulitz und ruft stattdessen Eckhard Freise an, den ersten Millionengewinner der Sendung. „Das ist ein wunderbarer Joker“, freut sich Jauch.

Die Frage „Welcher Geburtstag wurde am 28. Januar 2026 völlig losgelöst von der Euro-Einführung gefeiert?“ kann Freise allerdings nicht rechtzeitig lösen. Schindler schafft es, eigenständig auf die richtige Antwort zu kommen. In der darauffolgenden Runde ist dann Schluss für sie – die Kandidatin steigt freiwillig aus. Jauch gewährt ihr abschließend ein Telefonat mit Bill Kaulitz, bei dem ihm die 4.000-Euro-Frage gestellt wird.

„Ist das eine Frage, bei der ich mich auskenne? Ich bin ja nur bis zur achten Klasse in die Schule gegangen“, zeigt sich der Sänger zunächst skeptisch. Zu Jauch sagt er anschließend: „Aber Günther, dass du mich mal anrufst, finde ich auch schön.“ Tatsächlich wählt Kaulitz instinktiv die richtige Antwort bei der „hundsgemeinen“ Frage – es ist C: 70 Jahre Schilling. Gemeint ist Sänger Peter Schilling, der diesen Januar seinen 70. Geburtstag feierte.