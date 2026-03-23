Film Rege-Jean Page überzeugt: ‚Rom-Coms sind nicht tot‘

Regé-Jean Page attends the BAFTA Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 13:00 Uhr

Rege-Jean Page hat darauf bestanden, dass Rom-Coms nicht „tot“ seien.

Der ehemalige Bridgerton-Star (38) tritt im neuen Film ‚You, Me Tuscany‘ an der Seite von Halle Bailey auf und erklärte, die Dreharbeiten zur romantischen Komödie in Italien sei eine „Freude“ gewesen. Er ist stolz, Teil davon zu sein und glaub keineswegs, dass das Genre kurz vor dem Aussterben steht wie Kritiker oft behaupten.

In einem Interview mit ‚PEOPLE‘ wurde Rege-Jean nun gefragt, ob er die Rolle übernommen habe, um den Mangel an Rom-Coms in Hollywood auszugleichen, und er antwortete: „Vielleicht liegt es daran – an der Vorstellung, dass die Rom-Com tot ist. Liebe ist definitiv nicht tot. Liebe wird uns retten. Und ich glaube, ich bin heute Abend froh, diese Fahne zu schwenken.“

Und nicht nur die Handlung des Filmprojektes genoss er, auch die Dreharbeiten haben sich scheinbar wie Urlaub angefühlt. „Wir haben in der Toskana gedreht. In Rom und fünf oder sechs Wochen in der Toskana“, verriet er. Sonne und Weinberge machten die Drehtage aus, was für den Star eine willkommene Abwechslung war. „Ich fuhr mit der Hand durch das Weizenfeld, das Russell Crowe zu Beginn von Gladiator durchläuft. Das Essen war unglaublich.“ Außerdem schwärmte er von seiner Kollegin Halle Bailey, mit der er gerne zusammenarbeitete. „Wir hatten einfach eine tolle Zeit. Wir hatten eine großartige Zeit, einen Film darüber zu drehen, wie man in sein bestes Leben eintaucht.“

Der Schauspieler fügte hinzu, dass nicht jeder Film derjenige sein müsse, der „am härtesten zuschlägt“: „Deshalb bin ich mir bewusst, darüber zu reden und Frieden mit sich selbst und anderen Menschen zu finden. Und es war eine Freude, das zu tun.“

Erst kürzlich hatte Rege-Jean Gerüchte angesprochen, die ihn mit der Rolle des James Bond in Verbindung bringen – und darauf bestand, dass er nicht „wirklich darüber nachgedacht“ habe, die Hauptrolle von Daniel Craig zu übernehmen, der noch immer keinen offiziellen Nachfolger als 007 hat. Rege-Jean sagte gegenüber ‚Entertainment Tonight‘: „Darüber habe ich nicht viel nachgedacht! Ich bin ein bisschen ein Rennpferd, ich konzentriere mich intensiv auf das, was vor mir liegt, und gehe dann zurück in den Stall und schlafe ein. Ich habe also nicht wirklich viel darüber meditiert.“