Film Regisseurin Lilly Wachowski enthüllt die Zukunft der ‚Matrix‘-Reihe

Lilly Wachowski attends the 33rd Annual GLAAD Media Awards 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.09.2026, 11:00 Uhr

Regisseurin Lilly Wachowski enthüllt die Zukunft der 'Matrix'-Reihe.

Lilly Wachowski ist mit der ‚Matrix‘-Reihe „so gut wie fertig“.

Die Filmemacherin und ihre Schwester Lana Wachowski sind vor allem für die Regie der ‚Matrix‘-Filme bekannt, doch es sieht so aus, als würde Lilly nicht am fünften Film mitwirken, der derzeit in Arbeit ist. In der wöchentlichen Radiosendung ‚The Business‘ auf ‚KCRW‘ sagte sie: „Warner Bros. will noch etwas machen. Die werden immer noch etwas machen wollen. Persönlich habe ich keine Lust mehr, in diesem Sandkasten zu spielen. Ich bin so gut wie fertig.“

Allerdings gab Lilly zu, dass sie und Lana möglicherweise sich möglicherweise auf die eine oder andere Art beteiligen werden, aufgrund einer „komplizierten Situation“ mit dem Regisseur von ‚Matrix 5‘, Drew Goddard. Sie fügte hinzu: „Aber es gibt da möglicherweise etwas mit Drew Goddard, und er will nicht weitermachen, ohne unseren Segen zu haben. Und so entsteht diese komplizierte Situation, in der wir vielleicht unsere Nasen ein bisschen reinstecken und schauen, wie wir uns fühlen, und ob wir Drew unseren Segen geben wollen oder nicht. Es könnte also etwas geben, das auf uns zukommt, aber es ist noch ungewiss.“

Die Wachowskis schrieben und inszenierten gemeinsam den 1999 erschienenen Film ‚Matrix‘ mit Keanu Reeves in der Hauptrolle sowie die Fortsetzungen ‚Matrix Reloaded‘ und ‚Matrix Revolutions‘ aus dem Jahr 2003. ‚Matrix Resurrections‘ aus dem Jahr 2021 inszenierte Lana derweil allein. Sie schrieb das Drehbuch gemeinsam mit David Mitchell und Aleksandar Hemon. Noch ist nicht bestätigt, ob Reeves für ‚Matrix 5‘ zurückkehren wird. Auch Laurence Fishburne ist sich nicht sicher, ob er für den Film wieder dabei sein wird. Bei einem ‚Matrix‘-Wiedersehen auf der New York Comic Con im vergangenen Oktober sagte Laurence: „Es kommt wirklich darauf an, wie gut es wird. Wenn es großartig ist, dann ja, ergibt es Sinn. Ich weiß nicht, ob es Sinn ergibt.“ Fishburne erinnerte sich daran, wie er die Regisseurin Lana Wachowski wegen einer Rolle in ‚Matrix Resurrections‘ kontaktiert hatte, aber keine Antwort erhalten hatte. Der Filmstar sagte: „Ich habe mich gemeldet. Es hat einfach nicht geklappt. Ich habe gesagt: ‚Vielen Dank‘, und Lana hat gesagt: ‚Vielen Dank, ich werde darüber nachdenken‘, und das war’s dann.“