Film Lilly Wachowski kämpft um Finanzierung für Film mit ‚durchgehend transbesetztem Cast‘

Lilly Wachowski attends the 33rd Annual GLAAD Media Awards 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 11:00 Uhr

Lilly Wachowski kämpft um Finanzierung für Film mit 'durchgehend transbesetztem Cast'.

‚Matrix‘-Regisseurin Lilly Wachowski muss bei der Finanzierung ihres neuen Films ‚The Hunted‘ offenbar ungewöhnliche Wege gehen.

Grund dafür ist laut der Filmemacherin der „durchgehend transbesetzte“ Cast des Projekts. In einem Interview im Podcast ‚The Business‘ erklärte Lilly, dass sie Schwierigkeiten habe, finanzielle Unterstützer für ‚The Hunted‘ zu finden. Die derzeitige Stimmung in Hollywood mache die Situation zusätzlich kompliziert. Sie sagte: „Es ist momentan keine besonders gute Zeit in der Branche, um solche Projekte auf die Beine zu stellen, weil die Möglichkeiten für Menschen mit solchen Geschichten immer weniger werden, insbesondere für diejenigen, deren Stimmen unterrepräsentiert sind und die marginalisierte Perspektiven einbringen.“

Bei Lillys nächstem Projekt handelt es sich um den politischen Thriller ‚The Hunted‘, dessen Budget sich voraussichtlich auf rund zehn Millionen Dollar belaufen soll. Die Regisseurin erklärte jedoch, dass zwar viele Menschen von der Idee angetan seien, die Besetzung sie anschließend zögern lasse. Sie sagte: „Die Leute mögen das Projekt, aber sie wollen es wirklich nicht umsetzen, weil der gesamte Cast aus trans Personen besteht. Ich muss kreativ werden und verschiedene Wege finden, wie ich das Projekt den richtigen Leuten präsentieren kann.“

Trotz der Kontroversen, die ihr Film in Hollywood ausgelöst hat, betont Lilly, wie wichtig ihr die Zusammenarbeit mit Mickey Ray Mahoney beim Schreiben des Drehbuchs war. Sie erklärte: „Es war eine Reaktion auf das, was derzeit in der Welt mit trans Menschen passiert. Gleichzeitig gab es mir ein unglaublich befreiendes Ventil, in das ich meine ganze Wut, meinen Ärger und meine Frustration hineinlegen konnte.“ Nun sucht Lilly nach alternativen Möglichkeiten, Aufmerksamkeit für ‚The Hunted‘ zu gewinnen. Anfang des Monats veranstaltete sie in Los Angeles eine öffentliche Drehbuchlesung mit dem Ensemble. Sie sagte: „Ich werde einfach hinausgehen und diese trans Freude gemeinsam mit all meinen Freunden leben. Hoffentlich können wir das zusammen erleben. Es ist nicht der Weg, den ich mir ursprünglich vorgestellt hatte, aber am Ende läuft es auf dasselbe hinaus.“