Stars Renata Lusin erzählt offen über ihren Weg zur Schwangerschaft

Renata Lusin Valentin Lusin - September 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2025, 14:00 Uhr

Renata Lusin ist endlich ein zweites Mal schwanger und verrät, wie langwierig der vorangegangene Prozess war.

Die ‚Let’s Dance‘-Profitänzerin erwartet aktuell ihr zweites Kind mit Ehemann Valentin Lusin. Gemeinsam zieht das Paar bereits seine kleine Tochter Stella groß, die erst nach mehreren Fehlgeburten endlich zur Welt kam. In einem emotionalen Instagram-Post berichtet Renata jetzt über den Leidensweg, den sie durchmachen musste, bevor sie endlich Mutter werden durfte. „Dieses sensible Thema wollte ich erst erzählen, wenn ich selber positive Erfahrungen damit gemacht habe. Und jetzt scheint es zum zweiten Mal positiv zu sein“, beginnt sie ihren Beitrag und gibt preis: „Es geht um die KIR-Gene.“

Die drei sogenannten KIR-Gene unterstützen eine Schwangerschaft, weshalb das Kinderkriegen schwierig werden kann, wenn eines oder mehrere dieser Gene fehlen. Renata berichtet in ihrem Post, dass bei ihr sogar die Abwesenheit aller drei Gene festgestellt wurde. Abhilfe schaffte ein „Medikament wie Granocyte“, schreibt die Tanzexpertin weiter, obwohl der Stoff in Deutschland nur in ganz bestimmten Fällen zugelassen sei. Nachdem sie diesen Weg gewählt hatte, kam im März 2024 tatsächlich ihre Tochter Stella zur Welt – möglicherweise Zufall, wie Renata in ihrem Post zugibt, doch womöglich auch das Ergebnis des Medikamenteneinflusses. „Es kann auch alles Zufall sein und vielleicht wäre Stella auch ohne Spritzen geboren, aber die Verzweiflung war zu hoch und ich war bereit, alles was geht auszuprobieren“, gesteht der TV-Star auf Instagram.

Dass sie nun bereits ihr zweites Kind erwarten, hatten Renata und Valentin Anfang Oktober offiziell bekannt gegeben. Damals sagten sie gegenüber ‚Bild‘: „Wir sind wirklich überrascht, dass es so schnell geklappt hat.“