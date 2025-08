Musik Reneé Rapp veröffentlicht ehrliches zweites Album ‚BITE ME‘

Renee Rapp - Capital Summertime Ball 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2025, 16:00 Uhr

Die Sängerin hat mit ihrer neuen Platte eine rohe Darbietung ihres Talents geliefert.

Reneé Rapp ist mit ihrem mit Spannung erwarteten zweiten Studioalbum ‚BITE ME‘ zurück.

In dem12-Track-Werk spricht die 25-jährige Sängerin und Schauspielerin offen über Burnout, psychische Gesundheit, Ruhm und den Umgang mit Hatern. Das Album enthält die bereits veröffentlichten Singles ‚Mad‘, ‚Why Is She Still Here?‘ sowie den Fan-Favoriten ‚Leave Me Alone‘, der als erste Vorschau auf das neue Material diente. In dem Song singt sie provokant: „Mein Manager hat mich angerufen und fragte: ‚Wo ist die Single?‘ / Lass mich in Ruhe, B***, ich will einfach nur Spaß haben.“ Zum Release performte Rapp den Song ‚Shy‘ erstmals live in der ‚Late Show with Stephen Colbert‘. Am Freitagabend (01. August) folgt außerdem eine exklusive ‚BITE ME‘-Release-Show in Warsaw, Brooklyn.

Im Herbst startet Reneé Rapp ihre bisher größte Headliner-Tour, die sie ab September in 16 Städte in den USA führen wird. Zusätzlich wurde ihre bislang größte Europa-Tour angekündigt: Ab März 2026 tourt die Sängerin durch Großbritannien, u. a. mit Arenashows in Manchester (AO Arena) und London (OVO Arena Wembley). Zuvor hatten wochenlang Spekulationen für Aufsehen gesorgt, ausgelöst durch mysteriöse ‚Reneé-Rapp-Zeitungen‘ an US-Kiosken, die mit kryptischen Hinweisen auf die Tour gespickt waren.

Auch ihre Albumveröffentlichung hat Rapp mit einer interaktiven, humorvollen Kampagne begleitet: Unter anderem wurden Fans beim Besuch der zur Platte gehörigen Webseite aufgefordert, symbolisch 100 Schweigeerklärungen zu unterzeichnen. Außerdem gab es zahlreiche rätselhafte Hinweise in den sozialen Netzwerken, für die sich Rapp auch Hilfe von prominenten Freunden wie Paris Hilton, Charlize Theron, Monica Lewinsky und Gabby Windey holte.

Reneé Rapp ‚BITE ME‘ Tracklist:

1. Leave Me Alone

2. Mad

3. Why Is She Still Here

4. Sometimes

5. Kiss It Kiss It

6. Good Girl

7. I Can’t Have You Around Me Anymore

8. Shy

9. At Least I’m Hot

10. I Think I Like You Better When You’re Gone

11. That’s So Funny

12. You’d Like That Wouldn’t You