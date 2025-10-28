Musik Renee Rapp verschiebt Konzerte nach ‚Überanstrengung durch Krankheit‘

Renee Rapp - Capital Summertime Ball 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2025, 11:00 Uhr

Renee Rapp hat zwei Konzerte ihrer US-Tour auf ärztlichen Rat hin verschoben, nachdem sie versucht hatte, eine Krankheit zu überstehen.

Die 25-jährige Popsängerin befindet sich derzeit auf Tournee durch die USA, musste jedoch ihr Konzert am Sonntag (26. Oktober) in Atlanta, Georgia, sowie die Show am Montag (27. Oktober) in Tampa, Florida absagen, da ihr Körper „den Dienst verweigert“ habe und sie Stimmruhe und körperliche Erholung benötige. In einer Nachricht auf Instagram entschuldigte sich die Sängerin bei ihren Fans: „In meiner Karriere musste ich das noch nie tun – aber ich muss die heutigen und morgigen Shows verschieben. Ich habe versucht, eine Krankheit zu überstehen, aber mein Körper hat schließlich aufgegeben. Meine Ärzte haben mir gesagt, dass es nicht sicher ist, aufzutreten, da ich dringend Stimmruhe und körperliche Erholung brauche.“

Sie fügte hinzu: „Ich weiß sehr zu schätzen, wie viel Zeit, Planung und Vorbereitung ihr in den Besuch eines Konzerts steckt. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie leid es mir tut, alles verschieben zu müssen. Ich liebe euch alle, und wir sehen uns bald wieder.“ Rapp soll am Mittwoch (29. Oktober) in Charlotte, North Carolina, wieder auf der Bühne stehen. Das Konzert in Tampa wurde auf den 4. November verschoben, das in Atlanta auf den 5. November. Ihre ‚Bite Me Tour‘ wird danach am 11. März in Antwerpen, Belgien, fortgesetzt.

Zuvor hatte die Sängerin in einem Interview über ihre Musik gesprochen und erklärt, dass ihre „sexy“ Songs in Wahrheit sehr traurig seien. Sie sagte, dass viele Menschen sie für eine selbstbewusste Person hielten, weil sie in ihren Texten ihren Schmerz positiv verarbeite. Tatsächlich fühle sie sich beim Song ‚At Least I’m Hot‘ von ihrem aktuellen Album ‚BITE ME‘ jedoch „depressiv und am Rande der Verzweiflung“. Im Gespräch mit ‚GRAMMY.com‘ erklärte sie: „Die Leute nehmen mich ganz anders wahr, als ich mich selbst sehe oder wie ich in meinem Kopf bin. Das ist für mich immer verwirrend. Alle sagen: ‚Oh, sie ist so selbstbewusst, sie nimmt alles an, wow, was für eine starke Frau!‘ Aber so fühle ich mich überhaupt nicht.“