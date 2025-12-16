Film Rian Johnson erklärt, was das ’schlimmste Vergehen‘ der Star-Wars-Serie ist

Rian Johnson at Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery premiere - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2025, 14:00 Uhr

Rian Johnson denkt, dass das „schlimmste Vergehen“ der ‚Star Wars‘-Franchise ihre Unfähigkeit zur Veränderung ist.

Der 51-jährige Regisseur leitete die kontroverse Fortsetzung ‚Die letzten Jedi‘ von 2017, die von einigen Fans kritisiert wurde, weil sie bedeutende Veränderungen in der gesamten Reihe vornahm. Doch Johnson argumentiert nun, dass es der Franchise langfristig schadet, sie „mit Samthandschuhen“ zu behandeln und zu verweigern, sie über das hinaus wachsen zu lassen, was bereits vorher existierte. In einem Interview mit ‚Polygon‘ sagte er: „Als jemand, der mit ‚Star Wars‘ aufgewachsen ist, weiß ich, wie es sich anfühlt, wenn etwas herausgefordert wird, und ich kenne die Abwehrreaktion dagegen. Ich weiß, wie es zu Kämpfen in der ‚Star Wars‘-Welt kommen kann. Aber ich weiß auch, dass das schlimmste Vergehen ist, es mit Samthandschuhen zu behandeln.“

Johnson verglich auch die religiösen Themen in seinem neuesten Krimi ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ mit der Erkundung der Macht in ‚Die letzten Jedi‘. Der Regisseur von ‚Looper‘ sagte, dass beide Filme „absolut“ ähnliche Botschaften über Religion und Glauben „auf verschiedenen Ebenen“ vermitteln. Er erklärte: „Jeder, der mit ‚Star Wars‘ aufgewachsen ist und es tief in seiner Kindheit verankert hat – es ist fast ein Klischee zu sagen, dass es sich wie eine Religion anfühlt. Das kann in beide Richtungen genutzt werden. Aber für mich gibt es etwas sehr Fundamentales daran. Es ist ein fundamentaler Mythos, mit dem wir aufgewachsen sind, von der Kindheit an.“

Der Filmemacher zog auch Vergleiche zwischen dem Hinterfragen des eigenen Christentums und der Zugehörigkeit zu einer leidenschaftlichen Fangemeinde und betonte, dass es wichtig sei, zu lernen, Außenperspektiven zu akzeptieren und zu berücksichtigen. Er erklärte: „Es ist wie ein ‚Star Wars‘-Fan zu sein und eine Wendung zu sehen, bei der du denkst: ‚Oh Gott, das fühlt sich nicht gut an, weil das nicht das ist, was ich erwartet habe.‘ Als Christ ist die Welt ständig dabei, dir genau das entgegenzuwirken. Es ist einfach dein tägliches Leben. Es zu assimilieren ist, wie du wächst. Das ist Teil des Zwecks beider [Fandom und Religion] – es ist nur lebendig, wenn es mit der Welt interagiert.“

‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ folgt dem Detektiv Benoit Blanc (Daniel Craig), der den mysteriösen Tod von Monseigneur Jefferson Wicks (Josh Brolin) in einer kleinen Gemeinde untersucht. Der Film zeigt auch Josh O’Connor als Priester Jud Duplenticy, Jeremy Renner als Arzt Nat Sharp, Kerry Washington als Anwältin Vera Draven, Daryl McCormack als aufstrebenden Politiker Cy Draven, Cailee Spaeny als Konzertcellistin Simone Vivane, Glenn Close als fromme Kirchgängerin Martha Delacroix, Thomas Haden Church als Gärtner Samson Holt, Andrew Scott als Autor Lee Ross und Mila Kunis als Polizeichefin Geraldine Scott.